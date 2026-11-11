Juárez y Chivas dejan todo para la vuelta tras empatar sin goles en los cuartos de final

Las Bravas generaron las oportunidades más claras del encuentro, pero Blanca Félix evitó la caída de su portería en la ida de los cuartos de final

Juárez y Chivas no se hacen daño en la ida | Imago7

Juárez y Chivas dejaron la eliminatoria abierta. Las Bravas y el Rebaño Sagrado empataron 0-0 en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, en un encuentro en el que las fronterizas generaron las oportunidades de mayor peligro, pero se encontraron con una Blanca Félix que respondió cuando fue exigida. El Guadalajara tuvo momentos de posesión, aunque no logró traducirlos en ocasiones claras frente al arco rival.

El compromiso comenzó con un conjunto rojiblanco que intentó tomar la iniciativa. Chivas adelantó sus líneas y buscó instalarse en territorio de Juárez, aunque encontró dificultades para superar la presión de las locales. Apenas en los primeros minutos, las Bravas reclamaron una posible infracción dentro del área tras una caída de Caicedo, pero la árbitra decidió continuar con las acciones.

Con el paso de los minutos, Juárez consiguió equilibrar el desarrollo del partido y comenzó a encontrar espacios para atacar. Al minuto 20, el Guadalajara tuvo una oportunidad mediante un servicio dirigido a Alicia ‘Licha’ Cervantes, pero la delantera no consiguió rematar debido a la marca defensiva. Poco después, Damaris Godínez apareció con una barrida para impedir que Caicedo sacara un disparo que amenazaba la portería rojiblanca.

Las Bravas mantuvieron la presión y comenzaron a acercarse con mayor frecuencia al área visitante. Solórzano probó con un remate que terminó en las manos de Blanca Félix, mientras que la defensa de Chivas tuvo que intervenir para despejar centros y tiros de esquina. La ocasión más comprometida llegó al minuto 36, cuando una salida de la guardameta rojiblanca estuvo cerca de ser aprovechada por Solórzano, aunque la jugada no terminó en gol.

Para el complemento, Juárez regresó con la intención de aprovechar su condición de local y buscar la ventaja en la eliminatoria. Caicedo intentó sorprender con un disparo que fue controlado por Blanca Félix al minuto 50. Las fronterizas continuaron buscando el arco y encontraron espacios para rematar, pero la portera del Guadalajara mantuvo el marcador sin anotaciones.

Blanca Félix volvió a convertirse en protagonista al minuto 62, cuando Melissa Herrera sacó un disparo que exigió la intervención de la guardameta. La arquera rojiblanca respondió para evitar el primer tanto de las Bravas, que atravesaban uno de sus mejores momentos del encuentro. Juárez insistió con otro remate que salió desviado cinco minutos después, mientras Chivas tenía dificultades para generar peligro.

En la recta final, el Guadalajara recuperó la posesión del balón y comenzó a jugar con mayor frecuencia en campo contrario, aunque sus aproximaciones carecieron de profundidad. Las Bravas mantuvieron el orden defensivo y cerraron los espacios para impedir que las visitantes encontraran a sus delanteras. A pesar del dominio territorial de Chivas en los últimos minutos, el conjunto rojiblanco no consiguió generar una oportunidad que modificara el resultado.

El silbatazo final confirmó el empate sin goles y dejó pendiente la definición del boleto a las semifinales. Juárez no logró aprovechar sus llegadas frente a Blanca Félix, mientras que Chivas se marchó sin anotar en un partido en el que le costó superar a la defensa fronteriza. La eliminatoria se resolverá en el encuentro de vuelta, donde ambos equipos buscarán convertir las oportunidades que faltaron en el primer enfrentamiento.

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