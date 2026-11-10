¡Barranquilla tiene un nuevo millonario! cayó el MiLoto con un gran acumulado de $600 millones

Es la trigésimo primera vez que cae el premio mayor de MiLoto en este 2026, consolidándose como el juego que más cae en Colombia.

Cayó MiLoto en Barranquilla | Captura de pantalla.

Un afortunado jugador acertó los números 04, 21, 30, 31 y 32, llevándose un premio de $600 millones de MiLoto. Es la cuarta vez que el gran acumulado cae en la ciudad de Barranquilla en la historia del juego.

El afortunado hizo su jugada en un punto físico de SuperGIROS bajo la modalidad automática. Además, el sorteo 0638 dejó un total de 18.523 ganadores y más de $742 millones en premios.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 8 de noviembre de 2026, MiLoto ha pagado más de $65.698 millones en premios, equivalentes a 3.989.853 premios entregados, consolidándose como el juego más fácil de ganar. En ese mismo periodo, ha transferido más de $26.827 millones al sistema de salud del país, reafirmando su compromiso con el bienestar de los colombianos.

El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com. Además, recuerde que ahora se puede cobrar los premios de hasta $2 millones de Baloto Revancha, MiLoto y Colorloto en www.baloto.com.

MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial – www.baloto.com -.También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

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