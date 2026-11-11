Muere Alfredo Echávarri, capitán de los Pumas que lograron el histórico ascenso de 1962

El exfutbolista encabezó al conjunto universitario que consiguió su lugar en Primera División

Muere Alfredo Echávarri, histórico capitán de Pumas. | Claro Sports.

El fútbol mexicano está de luto por el fallecimiento a los 86 años de Alfredo Echávarri Olvera, exjugador de los Pumas de la UNAM y capitán del equipo que consiguió el ascenso a Primera División en 1962. Su nombre forma parte de la historia de la institución universitaria, al haber encabezado al plantel que logró uno de los objetivos que marcaron el crecimiento del club durante el siglo pasado.

Echávarri fue una de las figuras de aquella generación que consiguió llevar a Pumas al máximo circuito del fútbol mexicano. Bajo su capitanía, el conjunto auriazul alcanzó una de las metas más importantes desde su incorporación al fútbol profesional y comenzó una etapa que posteriormente lo llevaría a consolidarse como uno de los cuatro grandes equipos del país.

Alfredo Echávarri, capitán del ascenso de Pumas a Primera División

El ascenso de 1962 representa uno de los capítulos fundamentales en la historia de Pumas. Aquel equipo consiguió el derecho de competir en Primera División tras derrotar al Cataluña de Torreón, con lo que abrió el camino para las generaciones que posteriormente conquistarían campeonatos nacionales e internacionales con la camiseta universitaria.

Alfredo Echávarri fue el capitán de ese plantel, una responsabilidad que lo convirtió en uno de los referentes de la institución durante sus primeros años en el profesionalismo. Su participación quedó vinculada al momento en que el equipo dio el salto de categoría y comenzó a construir su trayectoria en el máximo circuito.

En 2012, Alfredo Echávarri regresó al Estadio Olímpico Universitario junto con varios de sus excompañeros del equipo que consiguió el ascenso de Pumas, como parte de los festejos por el 50 aniversario de aquella conquista. Durante la celebración, los integrantes de esa generación fueron homenajeados en Ciudad Universitaria y portaron una playera conmemorativa para recordar el acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia del club. El encuentro permitió reunir nuevamente a algunos de los protagonistas de aquel plantel, medio siglo después de haber conseguido el ascenso al máximo circuito del fútbol mexicano.

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De capitán a capitán: Joaquín Beltrán se despide de Alfredo Echávarri

Nuestro colaborador, Joaquín Beltrán, utilizó sus redes sociales para despedirse de Alfredo Echávarri en el que recalca la admiración que sentía por él.

“Gracias a los Pumas tuve la oportunidad de platicar contigo varias veces y con el tiempo formar parte de tu increíble familia. Esta foto no demuestra la profunda admiración que tengo por ti, por tu calidez, tu sencillez y tu forma de ver la vida. Pero si demuestra la complicidad que llegamos a tener por nuestra pasión por el equipo y por el fútbol, al grado que parecía que habíamos jugado juntos a pesar de las diferentes épocas en las que defendimos estos colores. Gracias Alfredo porque perseguir tu sueño, y lograrlo, permitió que muchos jugadores después lográramos cumplir el nuestro. Gracias por tu bendición para formar una familia con Andrea, y salpicarnos todos los días de ese amor que solo tu podías dar. Gracias por todo Alfredo, te quiero mucho. Descansa en paz”.

Pumas y Tigres Femenil guardaron un minuto de silencio en su memoria

El fallecimiento de Alfredo Echávarri también estuvo presente durante el partido entre Pumas y Tigres, correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del exfutbolista, como reconocimiento a su trayectoria y a su relación con la institución.

El homenaje permitió recordar a uno de los protagonistas del ascenso de 1962 en un escenario de competencia para el conjunto universitario. Más de seis décadas después de aquella conquista, el nombre de Echávarri volvió a estar presente en un partido de Pumas, esta vez como parte del reconocimiento a su legado.

La muerte de Alfredo Echávarri representa la pérdida de uno de los integrantes de la generación que llevó a Pumas a Primera División. Su nombre permanecerá ligado al ascenso de 1962, un acontecimiento que cambió el rumbo del club y sentó las bases de su historia en el fútbol mexicano.

En Claro Sports nos unimos a la pena que embarga a la familia Echávarri por el fallecimiento de Alfredo Echávarri Olvera, figura histórica de los Pumas de la UNAM. A su vez, expresamos nuestras más sinceras condolencias a nuestro compañero y colaborador Joaquín Beltrán, yerno de Alfredo Echávarri. Descanse en paz.