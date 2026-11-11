Caso Yhormar Hurtado: ¿El TAS podría alterar la definición del “punto invisible” en la Liga BetPlay?

Independiente Santa Fe y América de Cali están a la expectativa de la resolución del tribunal, que podría alterar la tabla de posiciones.

Yhormar Hurtado y la disputa legal que lo involucra | Vizzor

Lo que faltaba en el desarrollo rocambolesco de la Liga BetPlay. Entre reprogramaciones, polémicas, declaraciones en falso y protestas por impagos, el campeonato está cerca de llegar a su final en la instancia regular. Después de que se anunciara la agenda de la última fecha, en el litigio rumbo a los cuadrangulares semifinales, la tabla podría enfrentar variaciones a un día de la definición absoluta de los ocho.

El caso de Yhormar Hurtado parecía enfriarse a medida de que avanzaran las semanas. Sin embargo, ya a pocos días de culminarse la fase regular, hay clubes que aún exigen los puntos por el reclamo de alineación indebida al lateral derecho que firmó con América de Cali iniciando semestre. El argumento contra América radica en que un futbolista no puede militar en tres clubes diferentes durante una temporada.

La Dimayor le hizo el llamado a los Escarlatas de declarar “inelegible” al jugador por el resto del año. Mientras tanto, clubes como Internacional de Bogotá, Boyacá Chicó, Jaguares y Alianza decidieron llevar el problema al Tribunal Arbitral del Deporte. El único que no se bajó fue el Inter, mientras que Santa Fe se sumó al litigio legal.

El pasado lunes hubo una audiencia entre las partes. Santa Fe e Internacional, unidos por la misma causa, piden los puntos luego de exponer las irregularidades sobre el tema Hurtado. La conclusión es que el TAS daría la medida final del caso el viernes 13 de noviembre, a un día del cierre de la fecha y justo en el marco del Inter vs Santa Fe.

¿Revolcón en la lucha por la ventaja deportiva?

Un fallo a favor de Santa Fe marcaría un cambio repentino en la tabla de posiciones. Cabe recordar que ambos igualaron 0-0 el pasado 22 de agosto en El Campín, y preciso Hurtado disputó los 90′ del juego. Si el TAS le da la razón al Cardenal, se mete de lleno a la lucha por la ventaja deportiva o el famoso “punto invisible”.

Santa Fe sumaría un total de 33 puntos, dos más respecto a la mencionada igualdad sin goles. Se metería al podio de la tabla, desplazando al propio América para contar con chances de liderar un grupo en la fase de cuadrangulares. El Escarlata descendería al umbral de 32 unidades, perdiendo un total de cuatro en el escalafón.

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Es decir, América ya no dependería de sí mismo para lograr la ventaja, por lo que tranquilamente podría medirse ante el líder Atlético Nacional en el torneo, y tampoco tendría un “as bajo la manga” en caso de igualar en puntos con sus rivales. Otro favorecido sería Deportivo Cali, eventual escolta del cuadro paisa.

Se desconoce si, en caso de que el TAS falle en contra de América, haya una reprogramación repentina de partidos. Por cuestiones de fair play, Santa Fe debería jugar al mismo tiempo que América y demás rivales en la pelea por la fecha 19. Una batalla jurídica que, si bien está cerca a finalizar, pone en vilo la lucha por los primeros lugares.

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