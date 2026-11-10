Exatlón México 2026: ¿Quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 10 de noviembre? Azules o Rojos

Este martes, los atletas sostendrán una batalla muy importante en las pistas de Exatlón México en busca de obtener grandes beneficios

Duelo de los Enigmas en Exatlón México. | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 continúa este martes 10 de noviembre con una nueva competencia entre los equipos Rojo y Azul. Los participantes regresan a los circuitos para disputar el Duelo de los Enigmas, una prueba que ofrece recompensas y que representa una oportunidad para sumar una victoria durante la semana 12 de la décima temporada.

La competencia llega después de una semana en la que los Rojos dominaron las Batallas por la Supervivencia y conservaron la Villa 360, mientras que los Azules enfrentaron una nueva eliminación. Los resultados aumentaron la presión sobre el conjunto de los Contendientes, que busca recuperar terreno frente a sus rivales.

El Duelo de los Enigmas representa una nueva oportunidad para ambos equipos, aunque el resultado dependerá de su desempeño en los circuitos. ¿Quién conseguirá la victoria este martes 10 de noviembre? A continuación, los detalles sobre el horario, la transmisión, los premios y los antecedentes de la competencia.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 10 de noviembre y dónde ver en vivo?

Exatlón México 2026 comienza este martes 10 de noviembre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. El programa también puede seguirse mediante las plataformas digitales oficiales de TV Azteca y Disney+, que ofrece contenido del reality deportivo.

La décima temporada mantiene sus transmisiones de lunes a viernes a las 18:30 horas, mientras que los domingos comienza a las 18:00 horas. La conducción está a cargo de Antonio Rosique, quien presenta las pruebas, los resultados y las recompensas que disputan los atletas.

¿Quién gana la serie por el Duelo de los Enigmas de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Hasta la mañana de este martes 10 de noviembre, no existe un resultado oficial confirmado sobre el ganador del Duelo de los Enigmas. Los equipos Rojo y Azul deberán enfrentarse en los circuitos para determinar quién obtiene la oportunidad de elegir los premios sorpresa. Por ahora, cualquier versión que señale a un vencedor debe considerarse un pronóstico y no un resultado definitivo.

Los antecedentes muestran una competencia con resultados distintos para ambos conjuntos. El equipo Azul ganó el Duelo de los Enigmas del martes 3 de noviembre, aunque no logró trasladar esa victoria a otras pruebas de la semana. Por su parte, los Rojos mantuvieron su dominio en las Batallas por la Supervivencia y en la disputa por la Villa 360.

La eliminación de Paulina Menchaca el domingo 8 de noviembre también modificó la situación del equipo Azul, que perdió a otra integrante después de los resultados de la semana anterior. La victoria de este martes se conocerá durante la transmisión de Exatlón México, por lo que ninguno de los dos equipos puede darse como ganador antes de la confirmación oficial.

¿Qué es el Duelo de los Enigmas y qué beneficios obtienen los ganadores?

El Duelo de los Enigmas es una competencia de Exatlón México en la que Rojos y Azules disputan premios sorpresa. A diferencia de la Villa 360, que permite conseguir mejores condiciones de alojamiento, esta prueba ofrece recompensas cuyo contenido puede permanecer oculto hasta que los participantes realizan su elección.

La dinámica tradicional contempla tres opciones, entre las cuales pueden encontrarse artículos electrónicos, productos de uso personal y premios de broma. Una de las alternativas se conoce como la caja maldita, aunque la producción ha realizado ediciones especiales en las que modifica las recompensas disponibles.

Los participantes del equipo vencedor obtienen la oportunidad de seleccionar una de las opciones, pero ganar la prueba no garantiza recibir el premio de mayor valor. Las recompensas cambian entre emisiones y todavía no hay información oficial confirmada sobre los artículos que estarán en juego este 10 de noviembre.

¿Quién ganó la Villa 360 el 9 de noviembre?

El equipo Rojo ganó la Villa 360 el lunes 9 de noviembre tras derrotar 8-6 al equipo Azul. Karol consiguió el punto definitivo frente a Katia, resultado que permitió a los Rojos conservar las instalaciones, mientras que sus rivales permanecieron en la barranca.

Durante la jornada también se disputó el Juego por la Ventaja, que quedó en manos del equipo Azul. Además, la competencia registró la lesión de Fernando, integrante de los Contendientes, quien recibió atención médica después de una caída. El reporte indicó que fue trasladado al hospital, sin precisar el alcance de la lesión.

Con estos antecedentes, los Rojos llegan al Duelo de los Enigmas después de conservar la Villa 360, mientras que los Azules buscan repetir el triunfo que consiguieron en esta misma prueba el 3 de noviembre. El resultado del martes determinará qué equipo obtiene las recompensas de la jornada.