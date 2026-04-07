Resultados de loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 6 de abril de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este lunes 6 de abril.
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La actividad del azar no se detiene. Así como ocurre todos los lunes no feriados, se hacen efectivos los sorteos desde Cundinamarca y Tolima para definir nuevos multimillonarios, sin olvidar los premios de cada chance en el país. Consulte en Claro Sports todos los resultados de este 6 de abril.
Lotería de Cundinamarca
- Sorteo: 4797
- Premio mayor. $10.000 millones de pesos.
- Número: 4932
- Serie: 131
- Despachado a: Medellín.
Lotería del Tolima
- Sorteo: 4164
- Premio mayor: $3.500 millones de pesos.
- Número: 1769
- Serie: 150
Resultados de chances hoy
- Antioqueñita Día: 5301
- Antioqueñita Tarde: 2607
- Cafeterito Tarde: 4302
- Cafeterito Noche: 7175
- Caribeña Día: 7027
- Caribeña Noche: 7060
- Cash Three Día: 993
- Cash Three Noche: 224
- Chontico Día: 2265
- Chontico Noche: 0756
- Culona Día: 7120
- Culona Noche: 8354
- Dorado Mañana: 2703
- Dorado Tarde: 7878
- Fantástica Día: 9792
- Fantástica Noche: 8382
- Motilón Tarde: 1390
- Motilón Noche: 1769
- Paisita Día: 4609
- Paisita Noche: 7088
- Pijao de Oro: 6264
- Play Four Día: 5803
- Play Four Noche: 4233
- Samán Día: 0102
- Sinuano Día: 0266
- Sinuano Noche: 6744
- Súper Astro Sol: 1250 – Tauro.
- Súper Astro Luna: 9721