Resultados de loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 6 de abril de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este lunes 6 de abril.

Lotería de Cundinamarca.

La actividad del azar no se detiene. Así como ocurre todos los lunes no feriados, se hacen efectivos los sorteos desde Cundinamarca y Tolima para definir nuevos multimillonarios, sin olvidar los premios de cada chance en el país. Consulte en Claro Sports todos los resultados de este 6 de abril.

Lotería de Cundinamarca

Sorteo: 4797

4797 Premio mayor. $10.000 millones de pesos.

$10.000 millones de pesos. Número: 4932

4932 Serie: 131

131 Despachado a: Medellín.

Lotería de Cundinamarca – 6 de abril

Lotería del Tolima

Sorteo: 4164

4164 Premio mayor: $3.500 millones de pesos.

$3.500 millones de pesos. Número: 1769

1769 Serie: 150

Lotería del Tolima el 6 de abril

Resultados de chances hoy

Antioqueñita Día: 5301

5301 Antioqueñita Tarde: 2607

2607 Cafeterito Tarde: 4302

4302 Cafeterito Noche: 7175

7175 Caribeña Día: 7027

7027 Caribeña Noche: 7060

7060 Cash Three Día: 993

993 Cash Three Noche: 224

224 Chontico Día: 2265

2265 Chontico Noche: 0756

0756 Culona Día: 7120

7120 Culona Noche: 8354

8354 Dorado Mañana: 2703

2703 Dorado Tarde: 7878

7878 Fantástica Día: 9792

9792 Fantástica Noche: 8382

8382 Motilón Tarde: 1390

1390 Motilón Noche: 1769

1769 Paisita Día: 4609

4609 Paisita Noche: 7088

7088 Pijao de Oro: 6264

6264 Play Four Día: 5803

5803 Play Four Noche: 4233

4233 Samán Día: 0102

0102 Sinuano Día: 0266

0266 Sinuano Noche: 6744

6744 Súper Astro Sol: 1250 – Tauro.

1250 – Tauro. Súper Astro Luna: 9721

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