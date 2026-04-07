Resultados de loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 6 de abril de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este lunes 6 de abril.

Lotería de Cundinamarca.
Lotería de Cundinamarca.

La actividad del azar no se detiene. Así como ocurre todos los lunes no feriados, se hacen efectivos los sorteos desde Cundinamarca y Tolima para definir nuevos multimillonarios, sin olvidar los premios de cada chance en el país. Consulte en Claro Sports todos los resultados de este 6 de abril.

Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo: 4797
  • Premio mayor. $10.000 millones de pesos.
  • Número: 4932
  • Serie: 131
  • Despachado a: Medellín.
Lotería de Cundinamarca
Lotería de Cundinamarca – 6 de abril

Lotería del Tolima

  • Sorteo: 4164
  • Premio mayor: $3.500 millones de pesos.
  • Número: 1769
  • Serie: 150
Lotería del Tolima el 6 de abril
Lotería del Tolima el 6 de abril

Resultados de chances hoy

  • Antioqueñita Día: 5301
  • Antioqueñita Tarde: 2607
  • Cafeterito Tarde: 4302
  • Cafeterito Noche: 7175
  • Caribeña Día: 7027
  • Caribeña Noche: 7060
  • Cash Three Día: 993
  • Cash Three Noche: 224
  • Chontico Día: 2265
  • Chontico Noche: 0756
  • Culona Día: 7120
  • Culona Noche: 8354
  • Dorado Mañana: 2703
  • Dorado Tarde: 7878
  • Fantástica Día: 9792
  • Fantástica Noche: 8382
  • Motilón Tarde: 1390
  • Motilón Noche: 1769
  • Paisita Día: 4609
  • Paisita Noche: 7088
  • Pijao de Oro: 6264
  • Play Four Día: 5803
  • Play Four Noche: 4233
  • Samán Día: 0102
  • Sinuano Día: 0266
  • Sinuano Noche: 6744
  • Súper Astro Sol: 1250 – Tauro.
  • Súper Astro Luna: 9721

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