Resultado MiLoto hoy, 12 de marzo de 2026: estos son los números ganadores
El sorteo de este jueves permitió que el acumulado del premio mayor creciera, lo cual aumenta la expectativa.
El jueves es día de MiLoto, uno de los sorteos más novedosos y que vienen ganando gran popularidad dentro de los juegos de azar de Colombia. El formato sencillo y la alta frecuencia con la que se entrega el premio mayor son dos factores por los que este juego ha logrado captar la atención del público de gran manera.
Resultado de MiLoto este jueves, 12 de marzo de 2026
- Números ganadores: 03 – 11 – 14 – 24 – 26.
- Nuevo acumulado: $200 millones de pesos.
Así se juega MiLoto
La dinámica es bien sencilla y consiste en elegir cinco números entre el 1 y el 39 para realizar el tiquete de juego. Todas las personas que consigan dos o más aciertos ganarán algo. El premio mayor es un acumulado que va creciendo con cada ocasión en que no cae y le corresponde al jugador que consiga los cinco aciertos.
Procedimiento para cobrar los premios
El procedimiento para reclamar premios dependerá del monto a reclamar, pues la compañía define límites que pueden reclamarse en cualquier punto de venta. No obstante, la idea es garantizar siempre la seguridad del ganador, así que premios de altas sumas de dinero pueden implicar procesos adicionales como reunir documentación o asistir a una oficina especializada.