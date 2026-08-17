Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 16 de agosto de 2026

Consulte los números ganadores de los chances que se jugaron a lo largo del país el 16 de agosto.

¿Cómo jugaron las loterías y los chances en Colombia?

Mientras los colombianos siguen en modo solidaridad ayudando a las víctimas del terremoto del pasado lunes 10 de agosto, la actividad de los chances no para en el territorio nacional. En Claro Sports le traemos los más recientes resultados de los sorteos, tenido en cuenta que no hubo loterías en acción.

Resultados de los chances hoy, 16 de agosto de 2026

Dorado: Noche 4777 – La 5ta 1

Noche 4777 – La 5ta 1 Culona: Día 2842 – Noche 9587

Día 2842 – Noche 9587 Astro Luna: 0596 – Signo Capricornio

0596 – Signo Capricornio Pijao de Oro: 0739 – La 5ta 5

0739 – La 5ta 5 Paisita: Día 3832 – La 5ta 4 – Noche 4347

Día 3832 – La 5ta 4 – Noche 4347 Chontico: Día 3251 – La 5ta 5 – Noche 8902 – La 5ta 6

Día 3251 – La 5ta 5 – Noche 8902 – La 5ta 6 Cafeterito: Noche 2128 – La 5ta 0

Noche 2128 – La 5ta 0 Sinuano: Día 5139 – La 5ta 2 – Noche 9869 – La 5ta 8

Día 5139 – La 5ta 2 – Noche 9869 – La 5ta 8 Cash Three: Día 474 – Noche 162

Día 474 – Noche 162 Play Four: Día 4914 – Noche 8183

Día 4914 – Noche 8183 Samán: Día 1694

Día 1694 Caribeña: Día 3972 – La 5ta 5 – Noche 8557 – La 5ta 5

Día 3972 – La 5ta 5 – Noche 8557 – La 5ta 5 Motilón: Tarde 6729 – La 5ta 8 – Noche 5413 – La 5ta 2

Tarde 6729 – La 5ta 8 – Noche 5413 – La 5ta 2 Fantástica: Noche 7361 – La 5ta 3

Noche 7361 – La 5ta 3 Antioqueñita: Día 8900 – La 5ta 2 – Tarde 3048

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