Resultados de loterías de Cundinamarca, Valle y Meta: números que cayeron y ganadores | 14 de agosto de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

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Lotería de Cundinamarca
Lotería de Cundinamarca / Foto: Referencial

Los chances y las loterías en Colombia son muy importantes, ya que millones de personas dependen de los números ganadores, es decir de la suerte para resolver sus problemas económicos. Dicho esto, en Calro Sports conocemos de esa importancia y les traemos los números ganadores de est viernes 14 de agosto del 2026.

Resultados de chances y loterías en Colombia, este viernes 14 de agosto del 2026

MiLoto

03 07 10 19 21

Lotería de Cundinamarca

1339 – Serie 208

Lotería del Valle

8134 – Serie 284

MÁS INFORMACION: Rating Colombia del 13 de agosto de 2026, según CNC: ‘Yo Me Llamo’ no tiene rival

Lotería del Meta

5370 – Serie 016

Lotería de Manizales

8703 – Serie 379

Lotería de Santander

7890 – Serie 266

Lotería de Medellín

8929 – Serie 231

Dorado
Mañana 2595 – La 5ta 2 – Tarde 6093 – La 5ta 1

Culona
Día 9105 – Noche 7604

Astro Sol
4641 – Signo Virgo

Astro Luna
8893 – Signo Escorpión

Pijao de Oro
8941 – La 5ta 5

Paisita
Día 3978 – La 5ta 5 – Noche 4389 – León

Chontico
Día 8249 – La 5ta 8 – Noche 5168 – La 5ta 1

Cafeterito
Tarde 9302 – La 5ta 3 – Noche 3087 – La 5ta 8

Sinuano
Día 2809 – La 5ta 7 – Noche 4015 – La 5ta 1

Cash Three
Día 902 – Noche 255

Play Four
Día 5393 – Noche 6758

Samán
Día 7587

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Caribeña
Día 3712 – La 5ta: 5 – Noche 8052 – La 5ta 2

Motilón
Tarde 8239 – La 5ta 0 – Noche 1302 – La 5ta 0

Fantástica
Día 4888 – La 5ta 1 – Noche 2058 – La 5ta 4

Antioqueñita
Día 0265 – La 5ta 3 – Tarde 8032 – La 5ta 4

Win 4
4161

Evening
5168

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