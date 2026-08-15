Resultados de loterías de Cundinamarca, Valle y Meta: números que cayeron y ganadores | 14 de agosto de 2026

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Lotería de Cundinamarca / Foto: Referencial

Los chances y las loterías en Colombia son muy importantes, ya que millones de personas dependen de los números ganadores, es decir de la suerte para resolver sus problemas económicos. Dicho esto, en Calro Sports conocemos de esa importancia y les traemos los números ganadores de est viernes 14 de agosto del 2026.

Resultados de chances y loterías en Colombia, este viernes 14 de agosto del 2026

MiLoto

03 07 10 19 21

Lotería de Cundinamarca

1339 – Serie 208

Lotería del Valle

8134 – Serie 284

5370 – Serie 016

Lotería de Manizales

8703 – Serie 379

Lotería de Santander

7890 – Serie 266

Lotería de Medellín

8929 – Serie 231

Dorado

Mañana 2595 – La 5ta 2 – Tarde 6093 – La 5ta 1

Culona

Día 9105 – Noche 7604

Astro Sol

4641 – Signo Virgo

Astro Luna

8893 – Signo Escorpión

Pijao de Oro

8941 – La 5ta 5

Paisita

Día 3978 – La 5ta 5 – Noche 4389 – León

Chontico

Día 8249 – La 5ta 8 – Noche 5168 – La 5ta 1

Cafeterito

Tarde 9302 – La 5ta 3 – Noche 3087 – La 5ta 8

Sinuano

Día 2809 – La 5ta 7 – Noche 4015 – La 5ta 1

Cash Three

Día 902 – Noche 255

Play Four

Día 5393 – Noche 6758

Samán

Día 7587

Caribeña

Día 3712 – La 5ta: 5 – Noche 8052 – La 5ta 2

Motilón

Tarde 8239 – La 5ta 0 – Noche 1302 – La 5ta 0

Fantástica

Día 4888 – La 5ta 1 – Noche 2058 – La 5ta 4

Antioqueñita

Día 0265 – La 5ta 3 – Tarde 8032 – La 5ta 4

Win 4

4161

Evening

5168

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