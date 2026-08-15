Resultados de loterías de Cundinamarca, Valle y Meta: números que cayeron y ganadores | 14 de agosto de 2026
Consulte sus tiquetes y revise en Claro Sports, puede que usted sea un feliz ganador pero aún no lo sabe.
Los chances y las loterías en Colombia son muy importantes, ya que millones de personas dependen de los números ganadores, es decir de la suerte para resolver sus problemas económicos. Dicho esto, en Calro Sports conocemos de esa importancia y les traemos los números ganadores de est viernes 14 de agosto del 2026.
Resultados de chances y loterías en Colombia, este viernes 14 de agosto del 2026
MiLoto
03 07 10 19 21
Lotería de Cundinamarca
1339 – Serie 208
Lotería del Valle
8134 – Serie 284
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Lotería del Meta
5370 – Serie 016
Lotería de Manizales
8703 – Serie 379
Lotería de Santander
7890 – Serie 266
Lotería de Medellín
8929 – Serie 231
Dorado
Mañana 2595 – La 5ta 2 – Tarde 6093 – La 5ta 1
Culona
Día 9105 – Noche 7604
Astro Sol
4641 – Signo Virgo
Astro Luna
8893 – Signo Escorpión
Pijao de Oro
8941 – La 5ta 5
Paisita
Día 3978 – La 5ta 5 – Noche 4389 – León
Chontico
Día 8249 – La 5ta 8 – Noche 5168 – La 5ta 1
Cafeterito
Tarde 9302 – La 5ta 3 – Noche 3087 – La 5ta 8
Sinuano
Día 2809 – La 5ta 7 – Noche 4015 – La 5ta 1
Cash Three
Día 902 – Noche 255
Play Four
Día 5393 – Noche 6758
Samán
Día 7587
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Caribeña
Día 3712 – La 5ta: 5 – Noche 8052 – La 5ta 2
Motilón
Tarde 8239 – La 5ta 0 – Noche 1302 – La 5ta 0
Fantástica
Día 4888 – La 5ta 1 – Noche 2058 – La 5ta 4
Antioqueñita
Día 0265 – La 5ta 3 – Tarde 8032 – La 5ta 4
Win 4
4161
Evening
5168