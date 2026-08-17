Sebastián Abreu reafirma su compromiso con Xolos: “El capitán es el último que se hunde”

El técnico respondió a los rumores sobre su futuro, luego de ser ligado Nacional de Uruguay, tras vencer a Cruz Azul y dejó claro que su compromiso inmediato está con el proyecto de Xolos

Abreu habla de su futuro tras vencer a Cruz Azul. Imago 7

Xolos de Tijuana consiguió una victoria importante en la jornada 4 del Apertura 2026 al derrotar 2-1 a Cruz Azul, resultado que volvió a colocar a Sebastián ‘Loco’ Abreu en el centro de la conversación. Más allá de lo ocurrido en la cancha, el técnico habló sobre los rumores que lo han relacionado con otros proyectos, luego de que su nombre sonara para tomar las riendas del Nacional de Uruguay, y dejó claro que, por ahora, su prioridad está en continuar con el proceso que encabeza en la frontera.

Abreu explicó que, como entrenador, considera necesario actuar con coherencia cuando una institución le brinda respaldo y continuidad. Recordó que los técnicos suelen reclamar tiempo para trabajar cuando son despedidos con rapidez, por lo que entiende que también deben corresponder cuando un club decide sostener un proyecto.

“Nosotros los entrenadores, cuando nos pegan la patada y nos corren, decimos que no respetan proyectos, que en cinco fechas no nos dejan, no nos dan continuidad. Entonces, interpreto que es lo mínimo que, cuando vos tenés la posibilidad y te la están dando para poder tener desarrollo, poder tener continuidad, ver lo que se va reflejando y ser parte de ese sentido de pertenencia, tenés que actuar con coherencia”, expresó en conferencia de prensa.

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Abreu admite que tiene sueños, pero prioriza a Xolos

El uruguayo reconoció que existen objetivos personales que le gustaría cumplir en el futuro, pero insistió en que cada decisión tiene su momento. Su reflexión llegó después de que distintos rumores sobre su futuro tomaran fuerza en redes sociales. “Hay sueños que quiero cumplir probablemente, pero entiendo que para todo hay momentos”, afirmó.

Abreu también aseguró que se siente plenamente comprometido con lo que está construyendo en Tijuana, tanto en los buenos momentos como en los más complicados. Para explicar su postura, utilizó una metáfora relacionada con el liderazgo y la responsabilidad que siente al frente del plantel.

“Estoy súper comprometido con todo lo que nos toca, de lo bueno y de lo malo, pero en esa construcción de ladrillito, ladrillito, ladrillito que el equipo va cosechando. Entonces, si el capitán se va y el barco queda en medio del mar sin capitán, ¿qué van a pensar los marineros del capitán? El capitán es el último que se hunde en el barco”, expresó.

El ‘Loco’ busca coherencia ante los rumores

El entrenador reconoció que conoce las versiones que circularon durante los últimos días y que entiende el impacto que pueden alcanzar en redes sociales. Sin embargo, aseguró que su forma de actuar pasa por mantener respeto y agradecimiento hacia la institución que actualmente le brinda la oportunidad de dirigir. “Entiendo todo el ruido, obviamente que existe. Fue tendencia este último día todo lo que se habló, aparte por las redes sociales replica mucho más, pero vuelvo a transmitir lo mismo: trato de tener coherencia, de tener respeto, de tener valorización y agradecimiento”, comentó.

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Para Abreu, la manera en que un entrenador maneja estas situaciones también determina cómo quedarán las relaciones en el futuro. Por ello, considera importante respetar los tiempos y las formas antes de tomar cualquier decisión sobre su carrera. “Hay momentos para poder hacer las cosas, a mi manera de ver, de la manera correcta, para que las puertas abiertas estén de todos lados”, añadió.

Las declaraciones llegaron después de un triunfo que fortalece el proyecto del uruguayo. Tijuana venció 2-1 a Cruz Azul en una jornada que confirmó la capacidad del equipo para competir frente a uno de los planteles más exigentes del torneo y mantenerse dentro de la pelea en el Apertura 2026.

El resultado también aparece como respaldo para un proceso que Abreu ha defendido desde el inicio. El técnico insiste en construir gradualmente una identidad y considera que los avances deben evaluarse más allá de un solo marcador.

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