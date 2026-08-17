Cruz Azul vuelve a caer y Huiqui lanza mensaje al vestidor: “La única forma es hacerlo juntos”

Cruz Azul sufrió su segunda derrota del Apertura 2026 ante Tijuana y Joel Huiqui reconoció errores defensivos, aunque destacó el compromiso del plantel

La advertencia de Huiqui tras el mal momento de Cruz Azul. Imago 7

Cruz Azul sufrió su segunda derrota del Apertura 2026 después de caer 2-1 ante Tijuana en el Estadio Caliente, un resultado que encendió las alertas dentro del conjunto cementero. Tras el encuentro, el técnico Joel Huiqui reconoció que el equipo cometió errores importantes en la fase defensiva y aseguró que será necesario realizar un análisis profundo para encontrar soluciones.

“Fue un partido intenso en donde dentro del plan de partido cometimos algunos errores en la fase defensiva y el equipo concretó el momento donde ellos hicieron el gol. También es cierto que dentro del juego intentamos contrarrestar algunas fases ofensivas y en transición, logramos ponernos muy cerca de anotar, pero el portero hizo grandes atajadas y también nosotros fallamos algunas”, explicó el técnico en conferencia de prensa.

Huiqui pide unidad tras las derrotas de Cruz Azul

El técnico cementero reconoció que los dos tropiezos recientes representan golpes importantes para el equipo, pero aseguró que la única manera de revertir la situación será mantener la unión dentro del grupo y trabajar sobre los aspectos que deben mejorar. “Son dos derrotas importantes para nosotros, pero estamos conscientes de que la única forma de poder convertir el resultado es haciéndolo juntos”, señaló el estratega.

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Huiqui también explicó que el análisis del partido ante Tijuana requiere profundidad debido a las diferentes situaciones que se presentaron durante los 90 minutos. El entrenador consideró que Cruz Azul debe revisar tanto los errores defensivos como las acciones ofensivas que no lograron finalizar.

El mensaje de Huiqui al vestidor: agradecimiento y compromiso

Más allá del resultado, Joel Huiqui destacó la actitud del plantel. El técnico recordó que el equipo ha tenido semanas de mucha carga por viajes, partidos y preparación, pero resaltó que los futbolistas nunca dejaron de trabajar ni mostraron falta de compromiso.

“Mi mensaje a mis jugadores fue un poco en forma de agradecimiento. Hemos tenido muchos días de trabajo, muchos días de dedicación, 24 horas entre viajes, vuelos y partidos complejos. Ellos no pusieron ningún pero, trabajaron al 100 por ciento, dedicaron tiempo y mente para afrontar cada encuentro”, comentó.

Huiqui consideró que el ritmo competitivo y la adaptación a distintos escenarios son aspectos que deben seguir mejorando. El técnico mencionó que el partido ante Xolos presentó dificultades por las condiciones de la cancha y el espacio, pero insistió en que el equipo debe continuar evolucionando. “Hay cosas que tenemos que mejorar y este ritmo es clave. El partido pasado también fue muy complejo y hoy la adaptación, el tema de la cancha y el espacio también fue un poco complicado”, afirmó.

Cruz Azul deberá ahora corregir errores y recuperar confianza después de sumar su segunda derrota del torneo. Para Huiqui, el camino pasa por mantener la unión del grupo y transformar las experiencias negativas en aprendizaje para los siguientes compromisos del Apertura 2026.

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