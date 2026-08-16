Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 15 de agosto de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de los recientes sorteos de Baloto y Revancha, este sábado 15 de agosto de 2026.

Estrategia Baloto | Baloto Oficial.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada sábado, se celebra un nuevo sorteo de Baloto y Revancha, dos de los premios más jugosos del país. A través de Claro Sports, usted puede consultar todos los resultados.

Resultados Baloto hoy, 15 de agosto de 2026

Números ganadores: 02 – 10 – 15 – 23 – 30 – 02.

02 – 10 – 15 – 23 – 30 – Nuevo acumulado: $53.600 millones de pesos.

Resultados Revancha hoy, 15 de agosto de 2026

Números ganadores: 03 – 06 – 13 – 16 – 28 – 08.

03 – 06 – 13 – 16 – 28 – Nuevo acumulado: $10.800 millones de pesos.

Así puede jugar al Baloto

El jugador deberá escoger un total de cinco números base entre 1 y 45, sumándole una súperbalota numerada entre el 1 y 16. La misión radica en apuntarle a la mayor cantidad de aciertos posibles, pues ahí depende el tamaño del premio. En caso de atinarle a todo, se lleva el premio mayor acumulado que crece a medida de que no cae. Baloto es el juego principal, pero usted decide si también desea participar en Revancha a cambio de un pequeño valor adicional.

Puntos para comprar el Baloto

Hay varios establecimientos autorizados, como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y también tiendas de barrio, identificados con el logotipo del juego. Desde hace un tiempo, para agregar, la compañía habilitó una plataforma web donde las personas pueden hacer su registro y cumplir con el pronóstico digitalmente.

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