Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 17 de septiembre de 2026
En Claro Sports pueden informase sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el jueves 17 de septiembre.
Nuevo día de sorteos en las loterías y los chances. Los juegos del azar tiene con mucha ansiedad a todos sus participantes para ver si son o no uno de los felices ganadores que se mete al bolsillo un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles de los sorteos para el jueves 17 de septiembre.
Lotería de Bogotá
- Sorteo: 2864
- Serie: 380
- Número ganador: 0181
- Premio mayor: $12.000 millones de pesos
Lotería de Quindío
- Sorteo: 3015
- Serie: 160
- Número ganador: 3853
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos
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Resultados de los chances hoy, 17 de septiembre de 2026
- Dorado: Mañana 7889 – La 5ta 5 – Tarde 9774 – La 5ta 4 – Noche 2650 – La 5ta 5
- Culona: Día 1910 – Noche 7064
- Astro Sol: 4258 – Signo Tauro
- Astro Luna: 6235 – Signo Virgo
- Pijao de Oro: 7921 – La 5ta 6
- Paisita: Día 7351 – Noche 9433 – Delfín
- Chontico: Día 4535 – La 5ta 3 – Noche 5822 – La 5ta 5
- Cafeterito: Tarde 5463 – La 5ta 4 – Noche 0086 – La 5ta 5
- Sinuano: Día 4103 – La 5ta 2 – Noche 6297 – La 5ta 3
- Cash Three: Día 822 – Noche 300
- Play Four: Día 9991 – Noche 8943
- Samán: Día 6404
- Caribeña: Día 6797 – La 5ta 7 – Noche 1638 – La 5ta 5
- Motilón: Tarde 3135 – La 5ta 4 – Noche 7121 – La 5ta 4
- Fantástica: Día 5428 – La 5ta 9 – Noche 8116 – La 5ta 7
- Antioqueñita: Día 0801 – La 5ta 7 – Tarde 2474 – La 5ta 2
- Evening: 6145
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