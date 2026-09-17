Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 16 de septiembre de 2026

Consulta los números ganadores de Baloto y Baloto Revancha del miércoles 16 de septiembre de 2026 y descubre si fuiste uno de los afortunados.

Resultado de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

La lotería colombiana, junto con Baloto y Baloto Revancha, se mantiene entre las opciones de juego de azar más populares entre los colombianos. Su trayectoria y reconocimiento a lo largo de los años han generado confianza entre quienes participan en cada uno de sus sorteos. En Claro Sports te contamos los resultados y todos los detalles de lo ocurrido en el sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026.

Resultados del Baloto hoy, 16 de septiembre de 2026

Números ganadores: 04 – 17 – 18 – 20 – 26 – 05 .

04 – 17 – 18 – 20 – 26 – . Nuevo acumulado: $59.200 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 16 de septiembre de 2026

Números ganadores: 02 – 09 – 30 – 36 – 42 – 11 .

02 – 09 – 30 – 36 – 42 – . Nuevo acumulado: $2.400 millones de pesos.

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Buenos días ✨👉 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.708 de #BalotoRevancha del miércoles 16 de septiembre . ¡60.508 ganadores en total!✨



¿Serás el próximo afortunado? Juega en línea aquí 📷https://t.co/92kTZinq3s #ResultadosBaloto pic.twitter.com/sIvpWBKYiU — Baloto (@Baloto_Colombia) September 17, 2026

Sistema de juego para Baloto y Revancha

La dinámica es bien simple. Consiste en escoger cinco números entre el 1 y 45, además de una súperbalota entre 1 y 16. Entre más acierto se tengan, el premio será mayor, dependiendo de la cantidad de personas que tengan ese mismo resultado. Una coincidencia exacta de todas las cifras da paso al premio mayor, que es un acumulado que crece con cada sorteo en que no cae. Baloto es el juego principal, pero se puede participar en Revancha por un costo adicional.

De otro lado y también ganando mucha popularidad durante los últimos meses, el funcionamiento de MiLoto es muy similar, pero todavía más sencillo, pues son números del 1 al 39 y solamente toca escoger cinco cifras. Lo que más viene llamado la atención es la frecuencia con la que este juego entrega su premio mayor, que suele ser cada tres semanas, aproximadamente.

¿Dónde comprar Baloto y Revancha?

Hay varios establecimientos autorizados. Van desde comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio identificadas con el logotipo del juego. Súmele la plataforma web, donde podrá registrarse y hacer su pronóstico.

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