Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 18 al 20 de septiembre de 2026
Conozca la agenda de los convocados por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia este fin de semana en diversas ligas.
Se viene un nuevo fin de semana cargado de mucha actividad futbolera y los jugadores de la Selección Colombia no son ajenos a ello. Durante estos días todos tendrán acción en distintas partes del mundo, desde las ligas europeas hasta el rentado local, pues Néstor Lorenzo en su más reciente convocatoria citó a varios futbolistas del rentado local.
Arqueros
- Álvaro Montero: con Boca Juniors este domingo 20 de septiembre contra San Lorenzo a partir de las 12:45 p.m.
- Aldair Quintana: con Independiente del Valle el lunes 21 de septiembre contra Barcelona SC a partir de las 7:30 p.m.
- Kevin Mier: con Cruz Azul el sábado 19 de septiembre contra Monterrey a partir de las 8:10 p.m.
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Defensas
- Álvaro Angulo: con Pumas de México el sábado 19 de septiembre contra Atlas a partir de las 6:00 p.m.
- Dávinson Sánchez: con Galatasaray el sábado 19 de septiembre contra Trabzonspor a partir de las 12:00 p.m.
- Daniel Muñoz: con Nottingham Forest el sábado 19 de septiembre contra Coventry a partir de las 11:30 a.m.
- Jhon Lucumí: con Juventus el domingo 20 de septiembre contra Atalanta a partir de las 11:00 a.m.
- Edier Ocampo: con Vancouver Whitecaps el sábado 19 de septiembre contra Real Salt Lake a partir de las 8:30 p.m.
- Kevin Andrade: con Zenit de Rusia, pero hasta el 27 de septiembre contra Shanghai Shenua.
- Royer Caicedo: con Círculo Brujas de Bélgica el sábado 19 de septiembre contra Charleroi a partir de las 11:15 a.m.
- Samuel Velásquez: con Atlético Nacional el domingo 20 de septiembre contra Llaneros a partir de las 8:15 p.m.
Volantes
- Kevin Castaño: con Atlético Mineiro el sábado 19 de septiembre contra Chapecoense a partir de las 2:00 p.m.
- Ríchard Ríos: con Al-Ittihad, pero no tiene actividad este fin de semana.
- Gustavo Puerta: con Olympiacos el domingo 20 de septiembre contra Levadiakos a partir de las 9:00 a.m.
- Jhon Arias: con Palmeiras el domingo 20 de septiembre contra Gremio a partir de las 10:00 a.m.
- Daniel Arcila: con León de México el domingo 20 de septiembre contra Querétaro a partir de las 9:10 p.m.
- Jhon Solís: con Birmingham el sábado 19 de septiembre contra Middlesbrough a partir de las 9:00 a.m.
- Juan Manuel Rengifo: con Atlético Nacional el domingo 20 de septiembre contra Llaneros a partir de las 8:15 p.m.
- Matías Orozco: con Castellón de España el sábado 19 de septiembre contra Tenerife a partir de las 11:30 a.m.
- Yaser Asprilla: con Girona el sábado 19 de septiembre contra Cádiz a partir de las 2:00 p.m.
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Delanteros
- Jáminton Campaz: con Rosario Central el domingo 20 de septiembre contra Argentinos Jrs a partir de las 3:00 p.m.
- Carlos Andrés Gómez: con Vasco Da Gama el sábado 19 de septiembre contra Coritiba a partir de las 6:30 p.m.
- Luis Javier Suárez: con Sporting de Lisboa el sábado 19 de septiembre contra Arouca a partir de las 2:30 p.m.
- Kevin Viveros: con Athletico Paranaense el domingo 20 de septiembre contra Bahía a partir de las 5:30 p.m.
- Camilo Durán: con Celtic de Escocia el domingo 20 de septiembre contra Ferencvaros a partir de las 6:00 a.m.
- Óscar Perea: con América de México el sábado 19 de septiembre contra Guadalajara a partir de las 10:15 p.m.