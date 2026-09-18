Partidos de hoy 18 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este viernes

Publicado por Abraham Bencid

El fútbol de este viernes 18 de septiembre ofrece partidos de Liga MX, ligas europeas, MLS y Sudamérica. Consulta horarios y canales para verlos en vivo

Fútbol de este viernes 18 de septiembre
Partidos del 18 de septiembre en vivo | Claro Sports

El fútbol de este viernes 18 de septiembre de 2026 ofrece actividad en México, Europa, Estados Unidos, Argentina y Colombia. La programación incluye encuentros de la Liga MX, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie y MLS, entre otros torneos.

En México, la jornada 9 del Apertura 2026 comienza con el partido entre Puebla y Atlante, seguido por la visita de Tigres a FC Juárez. Ambos compromisos estarán disponibles en televisión abierta, canales de paga y plataformas digitales, de acuerdo con la programación de la fecha.

La agenda europea presenta partidos desde el mediodía, con Bayern Munich, Chelsea y Monaco entre los clubes que entrarán en acción. La cartelera continuará por la tarde y noche con las ligas de América. A continuación se puede consultar la agenda de todo el día, organizada por torneos.

MÁS INFORMACIÓN: Agenda deportiva del 17 al 20 de septiembre: Clásico Nacional, Isaac del Toro, Hormiga González y más

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 18 de septiembre

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México. La disponibilidad de algunas transmisiones puede cambiar según la región.

Liga MX

  • Puebla vs Atlante | 19:00 horas | Azteca 7, ESPN, Disney+ Premium, FOX One y Azteca Deportes App
  • FC Juárez vs Tigres | 21:00 horas | Azteca 7, FOX One y Azteca Deportes App

LaLiga

  • Espanyol vs Elche | 13:00 horas | Sky Sports

Premier League

  • Brentford vs Chelsea | 13:00 horas | TNT Sports y HBO Max

Eredivisie

  • Groningen vs PEC Zwolle | 12:00 horas

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Ligue 1

  • Monaco vs Lens | 12:45 horas | FOX Sports

Serie A

  • Monza vs Sassuolo | 12:45 horas | Disney+

Bundesliga

  • Bayern Munich vs Union Berlin | 12:30 horas | Sky Sports

Superliga de Turquía

  • Kasımpaşa vs Konyaspor | 11:00 horas

Liga de Bélgica

  • Gent vs Standard de Lieja | 12:45 horas | DAZN

MLS

  • New York City FC vs New York Red Bulls | 17:30 horas | Apple TV y MLS Season Pass

Championship

  • Bristol City vs Watford | 13:00 horas | ESPN y Disney+ Premium

Liga Argentina

  • Central Córdoba vs Defensa y Justicia | 15:00 horas | ESPN Premium
  • Racing Club vs Sarmiento | 18:15 horas | TNT Sports

Liga Dimayor

  • Águilas Doradas vs Deportivo Pereira | 15:00 horas | Win Sports+ y Win Play.

Liga de Expansión MX

  • Piratas FC vs Venados | 21:00 horas | AYM Sports
  • Tepatitlán vs Mineros de Zacatecas | 21:00 horas | AYM Sports
  • Atlético La Paz vs Correcaminos | 23:00 horas | AYM Sports

Liga MX Femenil

  • Monterrey vs Necaxa | 21:00 horas | FOX One y Tubi

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