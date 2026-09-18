Chile anuncia su convocatoria para enfrentar a México en la Fecha FIFA de octubre

La Roja comenzará una nueva etapa bajo las órdenes de Nicolás Córdova y tendrá a los tres anfitriones del Mundial 2026 como sinodales

Rodrigo Echeverria es convocado con Chile | Imago 7

La Selección de Chile comenzará una nueva etapa después de terminar en el último lugar de las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026 y quedar fuera de la justa. El proceso tendrá como responsable interino a Nicolás Córdova, quien ya definió la convocatoria para los próximos partidos de preparación que incluye a la Selección Mexicana.

Entre los jugadores llamados para esta Fecha FIFA aparece Rodrigo Echeverría, mediocampista del Club León, como el único futbolista que milita actualmente en la Liga MX. El jugador formará parte del grupo que enfrentará una serie de compromisos ante tres selecciones que fueron anfitrionas durante la última Copa del Mundo.

La lista presentada por Córdova incluye nueve futbolistas que desarrollan su carrera en Europa, además de tres jugadores considerados como invitados. Estos últimos son Jetzen López, Thomas Dean Coulombe y Zidane Yáñez, elementos que cuentan con raíces chilenas y han desarrollado parte de su formación futbolística fuera del fútbol nacional.

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La agenda de actividades comenzará este lunes 14 de septiembre con los entrenamientos en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán de los seleccionados que juegan en la liga local

El calendario de la Roja contempla tres encuentros durante la próxima Fecha FIFA. El primero será ante Canadá el 26 de septiembre, en el inicio de esta serie de partidos.

Posteriormente, Chile enfrentará a Estados Unidos el 29 de septiembre, antes de cerrar su participación con el duelo ante México el 6 de octubre en Los Angeles.

Para Nicolás Córdova, estos partidos representan los primeros pasos de una etapa en la que Chile comenzará a evaluar alternativas para la renovación de su plantilla, con Rodrigo Echeverría como el único representante de la Liga MX dentro de la convocatoria.

Esta es la convocatoria completa de la selección de Chile para la Fecha FIFA

Arqueros

Lawrence Vigouroux – Swansea City AFC (GAL)

Brayan Cortés – Argentinos Jrs. (ARG)

Christian Bravo – Huachipato

Defensas

Francisco Salinas – Coquimbo Unido

Felipe Faúndez – O’Higgins

Jonathan Villagra – Colo-Colo

Benjamín Kuscevic – Toronto FC (CAN)

Paulo Díaz – Atlanta United (USA)

Iván Román – Colo-Colo

Marcelo Morales – Universidad de Chile

Diego Ulloa – Colo-Colo

Gabriel Suazo – Sevilla FC (ESP)

Volantes

César Pérez – Defensa y Justicia (ARG)

Víctor Méndez – Colo-Colo

Rodrigo Echeverría – Club León (MEX)

Matías Sepúlveda – Lanús (ARG)

Felipe Loyola – Pisa (ITA)

Vicente Pizarro – Rosario Central (ARG)

Marcelino Núñez – Ipswich Town (ING)

Leandro Hernández – Colo-Colo

Agustín Arce – Universidad de Chile

Delanteros

Maximiliano Gutiérrez – FC Dinamo Moscú (RUS)

Darío Osorio – Crystal Palace (ING)

Nils Reichmuth – FC Thun (SUI)

Lucas Cepeda – Elche CF (ESP)

Gonzalo Tapia – Columbus Crew (USA)

Ben Brereton – Sheffield United (ING)

Invitados

Thomas Coulombe – RCD Espanyol (ESP)

Jetzen López – SC Braga (POR)

Zidane Yáñez – Huntsville City FC (USA)

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