Resultado de MiLoto hoy, 15 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores del MiLoto para el 15 de septiembre.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Martes de sorteos en las loterías más importantes de Colombia. MiLoto se ha posicionado como uno de los juegos de azar más relevante del territorio ‘cafetero’. Es por eso que, en Claro Sports les contamos todos los detalles al respecto del sorteo del 15 de septiembre.

Resultado de MiLoto de este martes, 15 de septiembre de 2026

Números ganadores: 01 – 10 – 12 – 23 – 29.

01 – 10 – 12 – 23 – 29. Nuevo acumulado: $450 millones de pesos.

Resultado MiLoto 15 de septiembre | baloto.com

¿Cómo se juega MiLoto?

Este juego consiste en escoger cinco números entre 1 al 39 y el premio aumentará de acuerdo a la cantidad de aciertos a partir de dos. El jugador que logra una coincidencia exacta en su línea se lleva el acumulado que esté vigente para ese sorteo. El pozo crece en cada ocasión en que no cae el premio mayor. Es una dinámica simple y que resulta altamente llamativa.

Ganadores de MiLoto: ¿cómo cobrar?

El procedimiento para cobrar los premios varía en función del valor a cobrar. Si se trata de premios pequeños, pueden hacerse efectivos en cualquier punto de venta autorizado. No obstante, cada persona debe revisar los reglamentos, donde se especifican los límites. Si supera el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunirse una documentación e ir a una oficina especializada.

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