Luis Díaz se rinde ante Julián Quiñones y lo coloca en la élite de Europa

El delantero del Bayern recordó su etapa con Quiñones en Colombia Sub 20 y destacó su capacidad goleadora y física

Díaz durante el Mundial 2026 | Imago7

Julián Quiñones recibió el respaldo de una de las principales figuras de la selección de Colombia. Luis Díaz, atacante del Bayern Munich, destacó las condiciones del futbolista mexicano y consideró que cuenta con argumentos para competir no sólo en la Bundesliga, sino también en otros campeonatos de primer nivel en Europa. Las palabras del colombiano llegan después de que el delantero de México aumentara su protagonismo durante el Mundial 2026.

Díaz conoce el recorrido de Quiñones desde antes de que ambos desarrollaran sus carreras profesionales. El futbolista del Bayern recordó que compartieron vestidor en las categorías juveniles de Colombia, etapa en la que pudo observar de cerca su forma de trabajar y sus características dentro del campo. El extremo describió al ahora seleccionado mexicano como una persona dedicada y resaltó el vínculo que tuvieron durante aquel proceso.

El colombiano fue cuestionado sobre las posibilidades de que Quiñones pueda jugar algún día en la Bundesliga. Su respuesta fue afirmativa y fue incluso más allá: “Tiene gran potencial, no solamente para estar aquí, sino en cualquier liga de élite”, señaló Díaz en palabras para FOX.

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Luis Díaz destacó especialmente la agilidad, capacidad para marcar goles y generación de asistencias de Quiñones, cualidades que, desde su perspectiva, pueden permitirle competir dentro de un club de alto nivel. El colombiano también recordó el conocimiento que tiene del jugador desde sus años en las inferiores, cuando ambos formaron parte del proceso juvenil de su país natal.

Las declaraciones aparecen después de una Copa del Mundo en la que Quiñones terminó como uno de los principales referentes ofensivos de la selección mexicana. El atacante convirtió cuatro goles y añadió una asistencia durante el torneo, producción que lo colocó entre los nombres mexicanos que mayor impacto tuvieron en la competencia. México alcanzó los octavos de final antes de quedar eliminado frente a Inglaterra.

Su actuación también abrió distintas conversaciones alrededor de su presente y de las posibilidades que podría tener fuera del futbol saudí. Quiñones ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria entre México y Arabia Saudita, sin haber disputado hasta ahora una temporada en las principales ligas europeas. Las palabras de Díaz colocan nuevamente sobre la mesa la posibilidad de verlo en ese escenario, aunque por ahora no existe un movimiento confirmado.

El respaldo adquiere otro significado por la historia que comparten. Díaz y Quiñones comenzaron representando a Colombia en categorías juveniles, pero sus caminos internacionales terminaron separados: el primero se consolidó con la selección cafetalera y el segundo eligió representar a México después de naturalizarse. Años después, una de las figuras colombianas vuelve a hablar de su antiguo compañero para señalar que tiene las condiciones necesarias para probarse en la élite europea.

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