Sergio Canales recuerda su choque con Demichelis y revela qué ocurrió con la puerta de cristal

El español recordó la discusión que tuvo con el técnico argentino en 2025 y explicó cómo terminó lesionándose al intentar salir de las instalaciones

Sergio Canales habla del pleito con Demichelis | Imago7

Sergio Canales recordó el episodio que protagonizó con Martín Demichelis durante su etapa en Monterrey y explicó qué ocurrió aquel día de abril de 2025, cuando una discusión entre ambos terminó con el futbolista español lesionado después de golpear accidentalmente una puerta de cristal

En una entrevista con Mario Suárez, el actual jugador del Racing de Santander habló sobre la relación que mantuvo con el entrenador argentino y aclaró que el incidente ocurrido en las instalaciones de Rayados fue consecuencia de un momento de tensión, pero no de una intención de romper el cristal. “Llegamos a la Final con él y la verdad que yo tenía una relación increíble con él”, explicó el mediocampista.

Sin embargo, el futbolista reconoció que la dinámica dentro del vestidor cambió durante el siguiente torneo y que las diferencias entre ambos comenzaron después de una conversación en la que expresó su opinión al técnico.

“En la siguiente temporada empezamos mal, es verdad que el vestuario estaba un poco diferente, no había el buen ambiente que había en el anterior torneo. Al final yo le dije lo que creía, hubo palabras, pero sin más… es verdad que yo no lo entendí, me calenté y me subí”, relató.

Canales aclara cómo ocurrió la lesión

El episodio ocurrió previo a la jornada 14 del Clausura 2025. Después de la discusión con Demichelis, Canales abandonó la zona de entrenamiento y terminó lesionándose una pierna cuando intentaba abrir una puerta.

“La realidad es que no quise darle una patada a un cristal, no se me ocurre. Lo que pasa es que no me duché porque no quería cruzármelo porque me conozco. Tomé mi ropa, mis cosas, fui por una puerta, la quise abrir y metí la pierna”, contó.

Canales reconoció que en ese momento se encontraba molesto y que actuó con prisa al intentar abandonar el lugar. “Es verdad que iba caliente y me quería ir rápido, metí la pierna y dije: ‘No me jodas’”, recordó.

A pesar de aquel momento, Canales explicó que su relación con Demichelis no terminó a raíz del incidente. Incluso, señaló que el argentino se encuentra entre los entrenadores que más han influido en su evolución como futbolista. “Me encantaba como entrenador, de hecho, es de los entrenadores que más me han hecho mejorar y yo ya con 32-33 años”, comentó.

El español también destacó que Demichelis modificó su posición y algunos aspectos de su juego durante su paso por Monterrey, lo que le permitió asumir nuevas funciones dentro del campo. “Me puso en otra posición y me hizo jugar de una manera que yo no jugaba, yo decía: ‘Wow, puedo jugar de esta manera’”, explicó.

Canales señaló que aquella modificación lo llevó a participar con mayor frecuencia por las bandas, atacar hacia el interior y buscar el remate, una etapa en la que consiguió varias anotaciones con el conjunto regiomontano.

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