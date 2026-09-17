Resultados de loterías de Manizales, Valle y Meta: números que cayeron y ganadores | 16 de septiembre de 2026

Revisa los resultados de loterías y chances de Colombia del miércoles 16 de septiembre de 2026 y descubre los números ganadores de cada sorteo.

Resultados loterías en Colombia.

La mitad de la semana llega con una nueva jornada de juegos de azar en Colombia, marcada por los tradicionales sorteos que despiertan el interés de miles de personas en todo el país. Este miércoles se realizaron tres importantes sorteos de lotería, que pusieron en juego sus respectivos premios mayores y diferentes secos. A esto se sumaron los distintos chances, que nuevamente repartieron premios entre los jugadores colombianos.

Lotería de Manizales

Número ganador: 0018

0018 Serie: 300

Lotería del Valle

Número ganador: 0188

0188 Serie: 142

Número ganador: 1268

1268 Serie: 112

Resultados de chances

Dorado Noche: 5819

5819 Astro Luna: 1889

1889 Caribeña Noche: 9298

9298 Sinuano Noche: 9780

9780 Cafeterito Noche: 8828

8828 Caribeña: 3643

3643 Fantástica Día: 8276

8276 Motilón Noche: 6605

6605 Fantástica Noche: 0918

0918 Culona Noche: 5805

5805 Chontico Noche: 0767

0767 Paisita: 5868

Reclamar premios de lotería: pasos

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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