Resultados de loterías de Manizales, Valle y Meta: números que cayeron y ganadores | 16 de septiembre de 2026
Revisa los resultados de loterías y chances de Colombia del miércoles 16 de septiembre de 2026 y descubre los números ganadores de cada sorteo.
La mitad de la semana llega con una nueva jornada de juegos de azar en Colombia, marcada por los tradicionales sorteos que despiertan el interés de miles de personas en todo el país. Este miércoles se realizaron tres importantes sorteos de lotería, que pusieron en juego sus respectivos premios mayores y diferentes secos. A esto se sumaron los distintos chances, que nuevamente repartieron premios entre los jugadores colombianos.
Lotería de Manizales
- Número ganador: 0018
- Serie: 300
Lotería del Valle
- Número ganador: 0188
- Serie: 142
Lotería del Meta
- Número ganador: 1268
- Serie: 112
Resultados de chances
- Dorado Noche: 5819
- Astro Luna: 1889
- Caribeña Noche: 9298
- Sinuano Noche: 9780
- Cafeterito Noche: 8828
- Caribeña: 3643
- Fantástica Día: 8276
- Motilón Noche: 6605
- Fantástica Noche: 0918
- Culona Noche: 5805
- Chontico Noche: 0767
- Paisita: 5868
Reclamar premios de lotería: pasos
El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.
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Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.