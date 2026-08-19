Claro Colombia destina cerca de $25.000 millones en apoyo a las comunidades afectadas

Ya se encuentran 80 de las 151 plantas de energía adquiridas en Cali, Pereira y Quibdó y en funcionamiento 21 en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

Claro responde en el Terremoto | Claro Colombia.

Claro Colombia anunció que, al 19 de agosto, ha destinado cerca de $25.000 millones en acciones orientadas a la población y colaboradores afectados por el terremoto registrado en diferentes regiones del país.

Gracias al trabajo permanente de sus equipos técnicos y de ingeniería, y a las medidas implementadas desde el inicio de la emergencia, la compañía alcanzó el 93% de recuperación de las estaciones base impactadas en Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas, avanzando de manera sostenida en la normalización de los servicios de telecomunicaciones en estas regiones. Adicionalmente, la compañía ha brindado ayudas de conectividad a cerca de dos millones de clientes prepago en los departamentos impactados por el terremoto.

Uno de los principales retos para la normalización de los servicios ha sido la afectación al suministro de energía eléctrica y las condiciones climáticas. Para enfrentar esta situación, Claro completó la adquisición de 151 plantas de energía, de las cuales 80 ya están en Cali, Pereira y Quibdó para desplazamiento a las estaciones base en donde se requieren. Adicionalmente, 21 plantas ya fueron instaladas y están funcionamiento en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, departamentos donde las interrupciones de energía han representado una de las mayores dificultades para el restablecimiento de la conectividad.

Como complemento a estas acciones, la compañía ha abastecido 29.000 galones de combustible para garantizar la operación de los sistemas de respaldo energético y acelerar la recuperación de la infraestructura que aún presenta afectaciones derivadas de la emergencia, además de cuatro teléfonos satelitales.

A la par de los esfuerzos técnicos, Claro avanza en acciones orientadas a facilitar el servicio y las actividades económicas en las regiones afectadas. En este contexto, la compañía ya realizó la apertura de 10 Centros de Atención y Ventas (CAV) en Cali, Buenaventura, Quibdó, Armenia, Manizales y Pereira. Estos espacios permiten a los clientes realizar trámites como reposición de sim cards, adquisición de equipos de tecnología, resolver inquietudes sobre sus servicios y acceder a alternativas especiales de acompañamiento definidas durante la contingencia para los servicios fijos o móviles postpago.

Paralelamente, la compañía mantiene activas sus iniciativas de apoyo a las comunidades afectadas por la emergencia. Gracias al compromiso de más de 1.700 colaboradores de Claro, se han recolectado cerca de 14 toneladas de alimentos, productos de aseo y ayudas humanitarias. Asimismo, Vive Claro Distrito Cultural continúa habilitado como centro de acopio para la recepción de donaciones y este miércoles partirán hacia Pereira dos camiones con capacidad de 20 toneladas, cada uno, para apoyar la distribución de ayudas en los territorios impactados.

Claro Colombia reitera su solidaridad con las personas, familias, comerciantes, empresas y comunidades afectadas por esta situación y mantiene su compromiso de continuar trabajando para restablecer plenamente los servicios, apoyar la reactivación de los territorios impactados y acompañar la recuperación de las regiones afectadas.

Te puede interesar