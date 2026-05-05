Arsenal vs Atlético de Madrid: una batalla total por el primer boleto a la final de la Champions League

Arsenal invicto recibe al Atlético tras el 1-1 en la ida; el Emirates definirá al primer finalista de la Champions League

Todo o nada en Londres: Arsenal y Atlético van por la final. Claro Sports | Reuters

El Emirates Stadium se prepara para una noche que puede marcar época. Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 5 de mayo en la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League, con la serie completamente abierta tras el empate 1-1 en el Metropolitano. El ganador se convertirá en el primer finalista del torneo y dará un paso histórico en su búsqueda por levantar su primera “Orejona”.

El duelo llega con ingredientes de alto voltaje: un Arsenal invicto en la competición (10 victorias y tres empates). Esta es su racha invicta más larga en la historia de la Copa de Europa/Champions League, igualando la que lograron desde el 9 de marzo de 2005 hasta el 25 de abril de 2006; y con la mejor defensa del torneo, frente a un Atlético que presume su versión más goleadora en Champions y una experiencia probada en estas instancias.

Una eliminatoria que quedó abierta en Madrid

El empate 1-1 en la ida dejó la serie en un punto de máxima incertidumbre. Viktor Gyokeres adelantó al Arsenal desde el punto de penalti, pero Julián Álvarez respondió de la misma forma para mantener con vida al Atlético. El equipo de Simeone incluso generó más peligro en el tramo final, evidenciando su capacidad ofensiva en el torneo.

🇸🇪 ¡GYOKEREEEEEEES! 🇸🇪

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Arsenal se pone adelante 1-0 ante Atlético de Madrid por la vía del penal. Se viene lo bueno. 🔥#ChampionsLeague pic.twitter.com/HX8ApHQ9wa — FOX (@somos_FOX) April 29, 2026

Arsenal convierte el Emirates en una fortaleza en Champions

Ahora, todo se definirá en Londres, donde los Gunners han hecho del Emirates una fortaleza. El conjunto inglés no solo llega invicto, también presume ocho partidos sin recibir gol, lo que refuerza su condición de candidato.

Resultados del Arsenal en casa (Champions League 2025/26)

Fase de liga:

Arsenal 2-0 Olympiacos F.C. (1 de octubre de 2025)

Arsenal 4-0 Atlético de Madrid (21 de octubre de 2025)

Arsenal 3-1 Bayern Munich (26 de noviembre de 2025)

Arsenal 3-2 FC Kairat (28 de enero de 2026)

Fase eliminatoria:

Octavos de final (vuelta): Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen (17 de marzo de 2026) – Global: 3-1

Cuartos de final (vuelta): Arsenal 0-0 Sporting CP (15 de abril de 2026) – Avanza Arsenal

Semifinal (vuelta): Arsenal vs Atlético de Madrid (5 de mayo de 2026) – Serie empatada 1-1

Este historial refuerza la confianza del equipo de Mikel Arteta, que ha sabido imponer condiciones en casa tanto en fase de liga como en eliminatorias. Con goles, control del juego y una defensa firme, el Arsenal buscará apoyarse en este rendimiento para sellar su pase a la final.

Arsenal, con confianza al alza

El equipo de Mikel Arteta arriba con confianza tras su victoria 3-0 sobre Fulham en la Premier League del fin de semana, resultado que reafirmó su liderato y junto con el empate del Manchester City ante el Everton, dejan al conjunto Gunner con la definición del título en sus manos, al depender solo de sus resultados.

Además, el Arsenal ya demostró su capacidad ante rivales españoles con el contundente 4-0 que le propinó al Atlético en la fase liga. La clave estará en mantener el equilibrio entre su solidez defensiva y la capacidad ofensiva de jugadores como Saka, Martinelli y el propio Gyokeres. El técnico español lo dejó claro: el equipo está listo para competir y quiere devolver al club a la élite europea.

Atlético, experiencia y mentalidad de semifinalista

Del otro lado, el Atlético de Madrid llega con un enfoque claro: competir el partido que exige la eliminatoria. Diego Simeone apostó por rotaciones en liga para llegar con frescura a este compromiso, consciente de que esta es su gran oportunidad de volver a una final de Champions.

El equipo rojiblanco tiene argumentos de sobra. No se ha quedado sin marcar en 37 partidos de UEFA, además, los Colchoneros se han enfrentado a equipos ingleses en tres ocasiones anteriores en semifinales de la UEFA y ha ganado las tres.

Atlético de Madrid vs equipos ingleses en semifinales UEFA

Europa League 2009/10: Eliminó al Liverpool por goles de visitante

Champions League 2013/14: Venció al Chelsea con marcador global de 3-1

Europa League 2017/18: Eliminó al Arsenal con marcador global de 2-1

Además, los rojiblancos cuentan con figuras como Griezmann y Julián Álvarez, quien alcanzó en la ida su gol número 25 en la Champions League, logrando esta cifra en apenas 41 partidos. Con ello, se convirtió en el argentino que más rápido llega a ese registro, superando a Lionel Messi, quien lo consiguió en 42 encuentros.

Historia y cuentas pendientes en Europa

Ambos clubes buscan escribir una página inédita. El Arsenal quiere regresar a una final por primera vez desde 2006 cuando cayó ante el Barcelona, mientras que el Atlético busca una nueva oportunidad tras quedarse a las puertas en 2014 y 2016, siendo superado por el Real Madrid.

Los antecedentes entre ambos también añaden tensión. La última vez que se enfrentaron en una eliminatoria directa, el Atlético eliminó al Arsenal en la Europa League 2017/18. Sin embargo, los londinenses tienen números favorables recientes en casa ante equipos españoles.

Un duelo de estilos y detalles

El partido enfrenta dos formas de entender el juego. El Arsenal apostará por la posesión, la presión alta y la velocidad por bandas. El Atlético, en cambio, buscará imponer su orden táctico, la intensidad defensiva y la contundencia en transiciones. En este tipo de encuentros, los detalles marcan la diferencia: una pelota parada, un error defensivo o una jugada individual pueden inclinar la balanza en una eliminatoria que no admite margen de error.

Todo se decide en Londres

Con la serie igualada y el pase a la final en juego, el margen es mínimo. El Arsenal buscará aprovechar su localía y su momento, mientras que el Atlético confiará en su experiencia en noches grandes. El balón comenzará a rodar y, con él, se definirá quién dará el primer paso hacia la gloria europea. En el Emirates, solo uno sobrevivirá.

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