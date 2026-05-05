¿Quién llega mejor a los cuartos de final de Liga BetPlay 2026-I?

Atlético Nacional, Santa Fe, Junior, Tolima, Pasto, Once Caldas, América e Internacional de Bogotá, sueñan con el título de Liga BetPlay.

Trofeo Liga BetPlay 2026-I | Vizzor

Los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I están a la vuelta de la esquina. Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Deportes Tolima, Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla, Internacional de Bogotá, Once Caldas y América de Cali, son los clubes que luchan por la estrella de este primer semestre.

De los ocho clasificados, hay tres en competencia internacional; Santa Fe, Junior y América de Cali. Teniendo en cuenta que estás fases finales del Fútbol Profesional Colombiano estarán llevándose a cabo al mismo tiempo que estos tres clubes tienen sus retos continentales, hay una clara doble carga que no todos los involucrados tendrán.

Atlético Nacional, máximo favorito para ganar la Liga BetPlay

Los dirigidos por Diego Arias tienen todo para quedarse con el título del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Los ‘verdolagas’ no solamente tiene una nómina de lujo, sino que ya no cuenta con ningún otro compromiso más allá de la liga local, lo cual hace que puedan tener al 100 % tanto física como mentalmente a la totalidad de su plantilla.

El equipo de la capital de Antioquia tiene una de las llaves más desequilibradas de esta fase enfrentando al Internacional de Bogotá. Un club que juega sus primeras finales y que clasificó como octavo de la tabla de posiciones, mientras los verdes fueron los líderes indiscutibles del campeonato.

Junior de Barranquilla, a doble banda

Los comandados por Alfredo Arias quieren ir por todo. Después de ser muy criticados, tener varias polémicas internas y apenas salir de la infantil expulsión de Jermein Peña, Junior no pierde la esperanza de seguir vivo en todos los frentes. Por Copa Libertadores de América sigue buscando su primera victoria, pero en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I se quedó con el segundo lugar de la clasificación.

Ahora bien, mientras se mida de tu a tu con uno de los equipos que mejor presente tiene en la liga local, Once Caldas de Manizales, estará enfrentado el jueves 7 de mayo a Cerro Porteño de Paraguay en Barranquilla. Tres días después jugará la ida de los cuartos de final del FPC.

América de Cali, perfil bajo y expectativas altas

David González le ha dado una nueva identidad al América de Cali. Desde la llegada del ex entrenador de Millonarios, los ‘escarlatas’ han ido saliendo del bache futbolístico que vivían a paso lento, pero seguro. Ahora tendrá un duro reto ante Independiente Santa Fe, dos equipos que estarán con la mira en sus retos continentales, pero que definirán a un semifinalista.

Yeison Guzmán, Tilman Palacios, Josen Escobar y Rafael Carrascal, deberán tomar la batuta de un equipo que no ha encontrado un goleador por completo. Pero que poco a poco va encontrando su mejor manera futbolística. Los ‘diablos rojos’ juegan el miércoles 6 de mayor en Perú ante Alianza Atlético por la Copa Sudamericana y luego se medirá ante el primer campeón del FPC.

Independiente Santa Fe: amor propio, resilencia y poco fútbol

El equipo de Pablo Repetto no juega bien. Sin embargo, en el último tramo de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I logró sacar la casta de campeón continental y ganar los partidos que necesitaba. Sin sobrarle nada se metió a la finales de este semestre y ahora estará dispuesto a poner su nómina de lujo cada tres días para intentar cambiar la mala imagen de la era del entrenador uruguayo.

La vuelta de los lesiones Ewil Murillo, Franco Fagúndez en su defecto y Yilmar Velásquez, serán fundamentales para darle una mano al ‘león’. No obstante, antes que el campeonato local, Santa Fe enfrentará una auténtica final en la Copa Libertadores de América. El miércoles 6 de mayo en El Campín deberá ganar sí o sí a Corinthians de Brasil para seguir vivo en ‘La Novia de América’.

Por su parte, Internacional de Bogotá quiere dar el batacazo del año. Once Caldas de Manizales ha mostrado ser uno de los equipos más regulares y constantes del campeonato, pero la hinchada sigue con la duda si el ‘blanco blanco’ serán realmente protagonista o solo cumplirá con llegar a la instancias finales. Por último, el Deportivo Pasto de la mano del técnico español Jonathan Risueño es una de las revelaciones del campeonato y con altas chances de dar el golpe en la mesa.

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