Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 2 de mayo de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores del sorteo de Baloto y Revancha, este sábado 2 de mayo de 2026.
La actividad del azar no se detiene. Una vez más se efectuó el sorteo de Baloto y Revancha, dos de los principales juegos del país. A través de Claro Sports, consulte cuáles fueron los resultados:
Resultados de Baloto hoy, 2 de mayo
- Números ganadores: 06 – 13 – 14 – 28 – 36 – 05.
- Nuevo acumulado: $35.600 millones de pesos.
Resultados de Revancha hoy, 2 de mayo
- Números ganadores: 10 – 12 – 13 – 24 – 39 – 09.
- Nuevo acumulado: $22.300 millones de pesos.
Baloto y Revancha: ¿cómo jugar?
Para el principal juego de azar del país, usted podrá hacer la elección de las cifras que quiera jugar, o en su defecto, tiene posibilidad de pedir un tiquete automático. En este segundo método, el sistema le va a asignar los números aleatoriamente. Por otro lado, cada línea se compone por cinco números entre 1 y 45, sumándole una superbalota entre 1 y 16.
Si logra acertar los seis números del sorteo, ganará el premio mayor acumulado. Sin embargo, en caso de darle al clavo con algunas combinaciones, podría acceder a distintos premios dependiendo de los aciertos.
Sitios para adquirir el tiquete de Baloto
Usted puede adquirir el tiquete en distintos tipos de comercios. Por ejemplo, en farmacias, supermercados, almacenes de cadena y oficinas de trámites podrá conseguirlo. Es muy fácil su identificación, ya que destaca el logotipo del juego, o en su defecto, podrá jugarlo por el sitio web y en la comodidad de su hogar.