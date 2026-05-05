Resultados de loterías Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 4 de mayo de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este lunes 4 de mayo de 2026.
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La actividad del azar no se detiene. Una vez más, desde Cundinamarca y Tolima como en cada lunes, se registran nuevos multimillonarios a través de sus loterías. Aquí, en Claro Sports, puede consultar todos los números ganadores.
Lotería de Cundinamarca
- Sorteo: 4801
- Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
- Número ganador: 8001
- Serie: 179
- Despachado a: Bogotá.
Lotería del Tolima
- Sorteo: 4168
- Premio mayor: $3.500 millones de pesos.
- Número: 5514
- Serie: 175
Resultados de chances hoy
- Antioqueñita Día: 2236
- Antioqueñita Tarde: 2696
- Cafeterito Tarde: 0638
- Cafeterito Noche: 4298
- Caribeña Día: 7123
- Caribeña Noche: 2576
- Cash Three Día: 923
- Cash Three Noche: 517
- Chontico Día: 0336
- Chontico Noche: 5562
- Culona Día: 6402
- Culona Noche: 4684
- Dorado Mañana: 5768
- Dorado Tarde: 4482
- Fantástica Día: 4407
- Fantástica Noche: 4833
- Motilón Tarde: 5326
- Motilón Noche: 8182
- Paisita Día: 3544
- Paisita Noche: 4455 – Zorro.
- Pijao de Oro: 2133
- Play Four Día: 4103
- Play Four Noche: 4299
- Samán Día: 9935
- Sinuano Día: 8862
- Sinuano Noche: 4221
- Súper Astro Sol: 4663 – Cáncer.
- Súper Astro Luna: 1570 – Virgo.