Resultados de loterías Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 4 de mayo de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este lunes 4 de mayo de 2026.

Lotería de Cundinamarca.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, desde Cundinamarca y Tolima como en cada lunes, se registran nuevos multimillonarios a través de sus loterías. Aquí, en Claro Sports, puede consultar todos los números ganadores.

Lotería de Cundinamarca

Sorteo: 4801

4801 Premio mayor: $10.000 millones de pesos.

$10.000 millones de pesos. Número ganador: 8001

8001 Serie: 179

179 Despachado a: Bogotá.

Lotería de Cundinamarca el 4 de mayo

Lotería del Tolima

Sorteo: 4168

4168 Premio mayor: $3.500 millones de pesos.

$3.500 millones de pesos. Número: 5514

5514 Serie: 175

Lotería del Tolima el 4 de mayo

Resultados de chances hoy

Antioqueñita Día: 2236

2236 Antioqueñita Tarde: 2696

2696 Cafeterito Tarde: 0638

0638 Cafeterito Noche: 4298

4298 Caribeña Día: 7123

7123 Caribeña Noche: 2576

2576 Cash Three Día: 923

923 Cash Three Noche: 517

517 Chontico Día: 0336

0336 Chontico Noche: 5562

5562 Culona Día: 6402

6402 Culona Noche: 4684

4684 Dorado Mañana: 5768

5768 Dorado Tarde: 4482

4482 Fantástica Día: 4407

4407 Fantástica Noche: 4833

4833 Motilón Tarde: 5326

5326 Motilón Noche: 8182

8182 Paisita Día: 3544

3544 Paisita Noche: 4455 – Zorro.

4455 – Zorro. Pijao de Oro: 2133

2133 Play Four Día: 4103

4103 Play Four Noche: 4299

4299 Samán Día: 9935

9935 Sinuano Día: 8862

8862 Sinuano Noche: 4221

4221 Súper Astro Sol: 4663 – Cáncer.

4663 – Cáncer. Súper Astro Luna: 1570 – Virgo.

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