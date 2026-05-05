Resultados de loterías Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 4 de mayo de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este lunes 4 de mayo de 2026.

Lotería de Cundinamarca.
Lotería de Cundinamarca.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, desde Cundinamarca y Tolima como en cada lunes, se registran nuevos multimillonarios a través de sus loterías. Aquí, en Claro Sports, puede consultar todos los números ganadores.

Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo: 4801
  • Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
  • Número ganador: 8001
  • Serie: 179
  • Despachado a: Bogotá.
Lotería de Cundinamarca el 4 de mayo
Lotería de Cundinamarca el 4 de mayo

Lotería del Tolima

  • Sorteo: 4168
  • Premio mayor: $3.500 millones de pesos.
  • Número: 5514
  • Serie: 175
Lotería del Tolima el 4 de mayo
Lotería del Tolima el 4 de mayo

Resultados de chances hoy

  • Antioqueñita Día: 2236
  • Antioqueñita Tarde: 2696
  • Cafeterito Tarde: 0638
  • Cafeterito Noche: 4298
  • Caribeña Día: 7123
  • Caribeña Noche: 2576
  • Cash Three Día: 923
  • Cash Three Noche: 517
  • Chontico Día: 0336
  • Chontico Noche: 5562
  • Culona Día: 6402
  • Culona Noche: 4684
  • Dorado Mañana: 5768
  • Dorado Tarde: 4482
  • Fantástica Día: 4407
  • Fantástica Noche: 4833
  • Motilón Tarde: 5326
  • Motilón Noche: 8182
  • Paisita Día: 3544
  • Paisita Noche: 4455 – Zorro.
  • Pijao de Oro: 2133
  • Play Four Día: 4103
  • Play Four Noche: 4299
  • Samán Día: 9935
  • Sinuano Día: 8862
  • Sinuano Noche: 4221
  • Súper Astro Sol: 4663 – Cáncer.
  • Súper Astro Luna: 1570 – Virgo.

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