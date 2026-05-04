Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 3 de mayo de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de los principales chances del país, este domingo 3 de mayo de 2026.

¿Cómo jugaron las loterías y los chances en Colombia?

La actividad del azar no se detiene. Regularmente, como en cada domingo, se llevaron a cabo los resultados de los principales chances del país, mientras que las loterías tuvieron su descanso. Por supuesto, en Claro Sports, usted podrá consultar cuáles son los números ganadores de este 3 de mayo.

Resultados de chances hoy

Cafeterito Noche: 7428 – 6

7428 – 6 Pick 4 Día: 0226

0226 Pick 4 Noche: 8860

8860 Pick 3 Día: 134

134 Pick 3 Noche: 931

931 Motilón Tarde: 6169

6169 Motilón Noche: 6638 – 5

6638 – 5 Astro Luna: 6156 – Libra.

6156 – Libra. Caribeña Día: 5474 – 3

5474 – 3 Caribeña Noche: 1256 – 6

1256 – 6 Sinuano Día: 6900 – 5

6900 – 5 Sinuano Noche: 6037 – 0

6037 – 0 Fantástica Noche: 3946 – 7

3946 – 7 Culona Día: 2923

2923 Culona Noche: 0788

0788 Pijao de Oro: 7793 – 2

7793 – 2 Chontico Día: 7816 – 7

7816 – 7 Chontico Noche: 2817 – 8

2817 – 8 Dorado Noche: 5562 – 2

5562 – 2 Paisita Día: 3514 – 8

3514 – 8 Paisita Noche: 1626 – León.

1626 – León. Samán: 4663

4663 Antioqueñita 1: 0931 – 1

0931 – 1 Antioqueñita 2: 7668 – 2

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