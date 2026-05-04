Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 3 de mayo de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de los principales chances del país, este domingo 3 de mayo de 2026.
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La actividad del azar no se detiene. Regularmente, como en cada domingo, se llevaron a cabo los resultados de los principales chances del país, mientras que las loterías tuvieron su descanso. Por supuesto, en Claro Sports, usted podrá consultar cuáles son los números ganadores de este 3 de mayo.
Resultados de chances hoy
- Cafeterito Noche: 7428 – 6
- Pick 4 Día: 0226
- Pick 4 Noche: 8860
- Pick 3 Día: 134
- Pick 3 Noche: 931
- Motilón Tarde: 6169
- Motilón Noche: 6638 – 5
- Astro Luna: 6156 – Libra.
- Caribeña Día: 5474 – 3
- Caribeña Noche: 1256 – 6
- Sinuano Día: 6900 – 5
- Sinuano Noche: 6037 – 0
- Fantástica Noche: 3946 – 7
- Culona Día: 2923
- Culona Noche: 0788
- Pijao de Oro: 7793 – 2
- Chontico Día: 7816 – 7
- Chontico Noche: 2817 – 8
- Dorado Noche: 5562 – 2
- Paisita Día: 3514 – 8
- Paisita Noche: 1626 – León.
- Samán: 4663
- Antioqueñita 1: 0931 – 1
- Antioqueñita 2: 7668 – 2