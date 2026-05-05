Tigres vs Nashville SC: el Volcán define al finalista de Concacaf

Tigres recibe a Nashville con ventaja 1-0; el Volcán definirá al primer finalista en una semifinal de alta tensión

La Concacaf Champions Cup 2026 entra en su punto más alto y el Estadio Universitario será el escenario donde Tigres y Nashville definirán al primer finalista del torneo. Con la ventaja mínima de 1-0 conseguida en la ida, el conjunto regiomontano llega con el control de la serie, pero con la obligación de cerrar la eliminatoria ante un rival que ya ha demostrado capacidad para competir en territorio mexicano. El duelo no solo pone en juego un boleto a la final, también enfrenta dos estilos y dos contextos distintos: la experiencia internacional de Tigres frente al crecimiento competitivo de Nashville, que busca dar otro golpe histórico en su camino por la región.

Tigres pega primero y busca sentenciar en casa

El equipo de la UANL dio un paso importante en la ida con el gol de Ángel Correa, en un partido donde generó varias oportunidades para ampliar la ventaja. Sin embargo, la actuación del arquero Brian Schwake evitó un marcador más amplio, dejando la serie completamente abierta de cara a la vuelta.

¡Zarpazo auriazul! Correa firma el primero para Tigres 🐯😤 pic.twitter.com/G20xeQoj3i — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 29, 2026

Ahora, en el Volcán, Tigres intentará aprovechar su localía y el respaldo de su afición para cerrar la eliminatoria. Además, el valor del gol como visitante podría ser determinante en caso de un escenario ajustado.

Nahuel Guzmán, garantía bajo los tres postes

Uno de los pilares del equipo ha sido Nahuel Guzmán, quien ha mantenido su arco en cero en momentos clave del torneo. El guardameta argentino suma 11 atajadas en la competencia, consolidándose como un factor decisivo en el recorrido de Tigres rumbo a la final. Su experiencia en este tipo de instancias será clave ante un Nashville que necesita marcar para mantenerse con vida en la serie.

Nashville, con bajas, pero con ilusión

El conjunto estadounidense llega con la misión de remontar, aunque podría hacerlo sin una de sus principales figuras. Sam Surridge no viajaría debido a una lesión, lo que obliga al equipo a replantear su ataque y confiar en otros nombres como Hany Mukhtar y Cristian Espinoza. A pesar de las ausencias, Nashville ha demostrado que puede competir en escenarios adversos, como lo hizo en rondas anteriores al eliminar a Inter Miami y América como visitante.

Un equipo que ya sabe ganar en México

La confianza de Nashville también se sostiene en antecedentes recientes. El equipo se convirtió en el primer club de la MLS en ganar en el Estadio Azteca y ahora buscará repetir una hazaña en una de las canchas más complicadas de la región.

Además, su solidez defensiva ha sido una de sus principales fortalezas, con múltiples partidos sin recibir gol como visitante en esta edición del torneo.

La historia respalda a Tigres en semifinales

Tigres no es ajeno a estas instancias. El club sumará su octava participación en semifinales, donde tiene un balance positivo de siete victorias, tres empates y cuatro derrotas. Cuando ha ganado el partido de ida, ha logrado avanzar en dos de tres ocasiones, lo que refuerza su posición como favorito.

Clasificaciones de Tigres en semifinales tras ganar la ida

2016-2017 — vs. Whitecaps FC

— vs. Whitecaps FC 2019 — vs. Santos Laguna

Eliminaciones en el mismo escenario

2023 — vs. Club León

Jugadores como André-Pierre Gignac y Enner Valencia han dejado huella en estas fases, consolidando la tradición ofensiva del equipo en momentos clave.

Nashville busca romper su propia historia

Para Nashville, esta es su primera semifinal en la competencia, lo que convierte el reto en una oportunidad histórica. Aunque perdió el partido de ida, ya ha demostrado capacidad de reacción tras no ganar en los primeros duelos en rondas anteriores. El equipo necesita marcar al menos un gol para mantenerse en la pelea, lo que obliga a un planteamiento ofensivo sin descuidar el orden defensivo.

¿Qué necesitan Tigres y Nashville para avanzar a la final?

Tigres llega con ventaja tras el 1-0 conseguido en la ida y tiene el panorama a su favor: avanzará a la final si gana o empata por cualquier marcador en el Estadio Universitario. Incluso una derrota por 0-1 llevaría la serie a tiempos extra, gracias al valor del gol de visitante, que podría ser determinante. Por su parte, Nashville está obligado a ganar: el 0-1 llevaría la serie al alargue, mientras que cualquier victoria a partir del 1-2 (o por dos o más goles) le daría el pase directo a la final. El equipo de la MLS necesita anotar y resistir en una de las canchas más exigentes de la región si quiere completar la remontada.

El Estadio Universitario volverá a ser protagonista en una noche de alta exigencia. Tigres confía en su fortaleza como local, mientras Nashville intentará silenciar uno de los ambientes más complicados del fútbol de Concacaf. El boleto a la final está en juego. Tigres quiere regresar a la pelea por el título que ya conquistó en 2020, mientras que Nashville busca escribir la página más importante de su historia. Solo uno avanzará.

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