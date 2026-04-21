Posibles alineaciones de Fortaleza vs América de Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Los dirigidos por David González esperan asegurar su tiquete a la siguiente ronda cuando visiten al conjunto bogotano en El Campín.

Escudos de Fortaleza y América de Cali

Fortaleza y América de Cali se colocan al día en la Liga BetPlay 2026-1, pues ambos equipos tienen pendiente el partido correspondiente a la fecha 5 del torneo apertura.

El equipo bogotano por su parte ya no tiene chances de avanzar a la siguiente ronda, mientras que la ‘Mechita’ espera ya sellar su cupo a los playoffs en El Campín.

Posible alineación de Fortaleza para el juego por la fecha 5 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1

Así formaría Fortaleza: Miguel Silva; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jhon Balanta, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Kevin Balanta, Jhon Velásquez, Andrés Arroyo, Jhoiner Salas; Sebastián Herrera. D.T.: Sebastián Oliveros.

Posible alineación de América de Cali para el juego por la fecha 5 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1

Así formaría América: Jean Fernandes; Luis Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Omar Bertel; Rafael Carrascal, José Cavadía, Carlos Sierra; Yeison Guzmán, Joel Romero; Tomás Ángel. D.T.: David González.

¿Cómo y dónde ver Fortaleza vs América de Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-1?

Ese partido se podrá observar a través del canal por suscripción Win Sports +. La otra alternativa es a través de la plataforma online oficial del canal Win Play.

Últimos partidos de Fortaleza

18-04-2026 | Fortaleza 2-0 Águilas Doradas.

03-04-2026 | Fortaleza 1-1 Internacional de Bogotá.

30-03-2026 | Millonarios 2-2 Fortaleza.

24-03-2026 | Fortaleza 1-2 Deportivo Pasto.

19-03-2026 | Deportes Tolima 2-0 Fortaleza.

Últimos partidos de América de Cali

19-04-2026 | América 3-1 Millonarios.

15-04-2026 | América 2-1 Alianza Atlético.

09-04-2026 | Macará 1-1 América.

05-04-2026 | Cúcuta 2-0 América.

02-04-2026 | América 2-0 Atlético Bucaramanga.

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