Chicago Bulls inicia de cero por décima ocasión desde Michael Jordan: renuncia el coach Billy Donovan

Los Toros anuncian cambio en el banquillo, luego de que su entrenador desde la 20/21 da un paso al costado. Chicago tendrá nuevo entrenador, gerente, vicepresidente y medio roster para la siguiente campaña

Billy Donovan renuncia como entrenador de Chicago Bulls | Geoff Burke-Imagn Images

Todo será distinto para los Chicago Bulls la próxima temporada. En febrero intercambiaron a jugadores clave (Nikola Vucevic, Coby White y Ayo Dosunmu) y en abril despidieron al vicepresidente de operaciones de básquetbol, Arturas Karnisovas, además del gerente general Marc Eversley. Ahora también van a la busca de nuevo entrenador, porque el martes 21 de abril renunció Billy Donovan.

Los Bulls dieron a conocer la decisión del coach, quien llegó a la Ciudad de los Vientos tras la burbuja de Orlando en 2020 y solo jugó los Playoffs en uno de los seis años al frente de Chicago. De 2023 a 2025 fueron eliminados en el torneo Play In, destino que evitaron en 2026 al terminar con marca de 31-51, su peor marca desde el primer año de Donovan al frente de la franquicia.

“Tras una serie de conversaciones profundas y exhaustivas con la directiva sobre el futuro de la organización, he decidido dejar mi puesto como entrenador principal de los Chicago Bulls para permitir que se desarrolle el proceso de búsqueda. Creo que lo mejor para los Bulls es que el nuevo líder pueda conformar el cuerpo técnico como mejor le parezca”, declaró Donovan en un comunicado compartido por los Bulls.

Jerry Reinsdorf, dueño del equipo, declaró que su intención era que Donovan siguiera en el banquillo, pero acepta la decisión del coach. “Queríamos que Billy continuara como nuestro entrenador principal, pero tras conversaciones sinceras, todos coincidimos en que darle a nuestro nuevo director de operaciones de básquetbol la libertad de conformar su equipo era lo más importante para el futuro de esta franquicia“.

Chicago Bulls, por el noveno coach post Jordan

Michael Jordan, Scottie Pippen y el coach Phil Jackson dejaron a los Toros en el verano de 1998, tras ganar su sexto campeonato de la década. Desde entonces, solo Tom Thibodeau ha tenido marca ganadora con el equipo. Para la 26/27, van por el décimo coach que haya dirigido más de media campaña.

Tim Floyd: 49-190 (98/99 a 01/02) Bill Cartwright: 51-100 (01/02 a 03/04) Scott Skiles: 165-172 (04/05 a 07/08) Jim Boylan: 24-32 (07/08) Vinny del Negro: 82-82 (08/09 a 09/10) Tom Thibodeau: 255-139 (10/11 a 14/15) Fred Hoiberg: 115-155 (15/16 a 18/19) Jim Boylen: 39-84 (18/19 a 19/20) Billy Donovan: 226-256 (20/21 a 25/26)

Una nueva reconstrucción para los Chicago Bulls

Los Bulls no han ganado una serie de postemporada desde 2015, el penúltimo año de Derrick Rose en el equipo. Solo Orlando (2010), Detroit (2008), Sacramento (2004) y Charlotte (2002) tienen una mayor sequía en la NBA, y uno se bajará de la lista porque Magic y Pistons están jugando en la primera ronda.

De los jugadores que terminaron la campaña en Chicago, solo Josh Giddey tiene contrato por más de dos temporadas, según datos de Spotrac, por lo que la reconstrucción es inminente. Al iniciar tarde el tanking al deshacerse de Vucevic, White y Dosunmu, tienen apenas la novena mejor probabilidad de ganar la Lotería del Draft.

Terminaron contrato Coliln Sexton, Zach Collins, Guerschon Yabusele, Nick Richards, Leonard Miller, Mouhamadou Gueye, Lachlan Olbrich, Mac McClung, Yuki Kawamura. Estos son los jugadores en roster y la fecha en que terminan sus contratos:

Agentes libres para 2027: Isaac Okoro, Jalen Smith, Tre Jones, Rob Dillingham, Matas Buzelis.

Agentes libres para 2028: Noa Essengue, Patrick Williams

Agentes libres para 2029: Josh Giddey

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