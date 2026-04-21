Tigres rumbo a la Liguilla de la Liga MX 2026: ¿Qué necesitan los felinos para clasificar?

El equipo de la UANL pelea hasta con seis equipos su lugar en la Fiesta Grande del Clausura 2026

Tigres encara la recta final del Clausura 2026 con la clasificación a la Liguilla aún en juego. El conjunto felino se ubica en la novena posición con 21 puntos, a falta de dos jornadas por disputarse, por lo que necesita cerrar con buenos resultados para meterse entre los equipos que avanzan a la fase final del torneo.

El equipo dirigido por Guido Pizarro tiene en sus manos gran parte de su destino, ya que enfrentará a rivales directos en la lucha por los últimos boletos. La combinación de resultados en la tabla, donde América, Atlas y León también pelean por los mismos puestos, será determinante en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

¿Qué necesita Tigres para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX?

¿Qué necesita Tigres para entrar a la Liguilla? | Imago7.

El escenario más claro para Tigres es ganar sus dos partidos restantes. Primero visitará al Atlas en la jornada 16, un rival directo que actualmente ocupa la séptima posición, y después recibirá a Mazatlán en la jornada 17. Si logra sumar las dos victorias, el equipo felino aseguraría su lugar en la Liguilla sin depender de otros resultados.

Sin embargo, si no logra derrotar a los rojinegros, el panorama se complica, ya que necesitaría una combinación de resultados, aunque el calendario juega a su favor, ya que América, Atlas y León se enfrentarán entre sí y se quitarán puntos.

Pelea por los últimos lugares para la Liguilla del Clausura 2026

La disputa por los últimos boletos a la Liguilla se encuentra muy cerrada, con varios equipos separados por pocos puntos. América, Atlas y León tienen 22 unidades, mientras que Tigres suma 21, lo que mantiene a los felinos en la pelea directa.

Lugar 6 | América | 22 puntos +3

Lugar 7 | Atlas | 22 puntos -3

Lugar 8 | León | 22 puntos -6

Lugar 9 | Tigres | 21 puntos +6

Lugar 10 | Tijuana | 19 puntos 0

Lugar 11 | Necaxa | 17 puntos -3

Calendario de los últimos partidos de Tigres en la Liga MX 2026

Estos son los dos encuentros que le restan a los felinos en el presente Clausura 2026

Jornada 16 | Atlas vs Tigres | Estadio Jalisco | 22 abril | 19:00 horas

| Estadio Jalisco | 22 abril | 19:00 horas Jornada 17 | Tigres vs Mazatlán | Estadio Universitario 25 abril | 17:00 horas

¿Cuáles son los criterios para clasificar a la Liguilla en caso de empate en la tabla de posiciones?

En caso de empate en puntos al finalizar las 17 jornadas, la Liga MX establece una serie de criterios para definir las posiciones en la tabla general:

Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos

Mayor número de goles anotados

Mayor número de goles anotados como visitante

Marcadores particulares entre los clubes empatados

Mejor ubicado en la Tabla General de Cociente

Menor cantidad de puntos en la Tabla Fair Play

Sorteo

¿Cuándo empieza la Liguilla del Clausura 2026 y por qué no hay repechaje?

La Liguilla del Clausura 2026 comenzará el 2 de mayo con los partidos de ida de los cuartos de final, manteniendo el formato tradicional del fútbol mexicano. Los equipos clasificados buscarán avanzar a las semifinales, que se disputarán la semana siguiente.

La gran final se jugará en dos partidos, programados para el jueves 21 y domingo 24 de mayo. En este torneo no habrá repechaje (Play In), debido a la participación de la selección mexicana en el Mundial 2026, lo que aumenta la exigencia pues solo los mejores ocho equipos de la tabla general accederán directamente a la lucha por el título.

Te puede interesar