Helinho denuncia racismo en su contra tras la polémica del América vs Toluca

El futbolista del Toluca, Helinho, denunció el acoso que vive a través de redes sociales tras el conato de bronca que se vivió en el Estadio Azteca

Helinho denuncia racismo en su contra | Imago7

La polémica no se apaga tras el América vs Toluca del sábado 18 de abril, un encuentro que terminó marcado por la trifulca que estalló dentro y fuera del Estadio Azteca y que tuvo a Helinho como uno de los principales involucrados. Con el paso de las horas, el episodio ha tomado un giro más delicado, luego de que el futbolista de los Diablos Rojos denunciara públicamente haber sido objeto de comentarios racistas, suficiente para añadir un nuevo frente a la controversia que rodea el partido.

En medio de este escenario, y mientras cumple con la suspensión de tres partidos impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol por la roja y su participación en el conato de bronca de la jornada 15 del Clausura 2026, el brasileño de 25 años recurrió a sus redes sociales para alzar la voz. A través de un video, Helinho expuso el acoso que ha recibido en plataformas digitales, dejando en evidencia que el conflicto ha trascendido el pasto.

“El respeto no es una opción, es lo mínimo indispensable. ¡EL RACISMO ES UN CRIMEN! Esto sigue ocurriendo. Todos los días. No son frases hechas, son comentarios reales publicados esta semana en mis redes sociales”, señala el futbolista del Toluca en un video español con subtítulo en portugués. “Palabras que intentan menospreciar, herir y deshumanizar. Incluso en la élite. Los atletas siguen siendo víctimas del racismo dentro y fuera de la cancha”.

La polémica se encendió en los minutos finales del América vs Toluca, cuando Helinho cometió una falta sobre Alan Cervantes en tiempo de compensación, acción que le costó la tarjeta roja. La decisión arbitral fue apenas el inicio del caos, ya que el incidente detonó un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos, con empujones y manotazos que rompieron el orden dentro del terreno de juego. La tensión no se quedó ahí: al dirigirse a los vestidores, el futbolista de Toluca se encontró en el túnel con Henry Martín, quien no fue convocado al partido, y protagonizaron un nuevo encare que derivó en otra serie de empujones.

Lo ocurrido en la cancha tuvo eco fuera de ella. Desde su expulsión, Helinho fue blanco de insultos por parte de un sector de la afición americanista, pero la situación escaló aún más en las horas posteriores. A través de redes sociales, el jugador sudamericano exhibió capturas de pantalla con mensajes de carácter racista que recibió, evidenciando que la polémica ha rebasado lo deportivo y abierto un nuevo foco de preocupación en torno a la violencia y discriminación en el fútbol.

“El talento, el esfuerzo y la fama no siempre bastan para detener el odio. Pero estos no son ‘solo comentarios’, el racismo no es una opinión, es violencia. Cada palabra tiene peso, refuerza estigmas y alimenta un problema que se transmite de generación en generación”, manifestó Helinho en su publicación. “Y el silencio también forma parte de ello, cuando lo vemos y lo ignoramos, el racismo persiste. Crece con la omisión, se fortalece con la normalización. Por lo tanto no se trata solo de quienes lo sufren, se trata de todos nosotros. Denúncialo. Toma una postura, no lo normalices”.

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