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Posibles alineaciones de Cúcuta vs Jaguares por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Publicado por Ana María Benito

El conjunto ‘Motilón’ no pierde la esperanza para clasificarse a los cuadrangulares finales y enfrenta al cuadro de Montería.

Cúcuta vs Jaguares, posibles alineaciones.
Cúcuta vs Jaguares, posibles formaciones | Claro Sports.

La emoción de la Liga BetPlay entra en su recta final y Cúcuta Deportivo se aferra a sus últimas posibilidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales. El conjunto motilón tendrá un duelo determinante frente a Jaguares de Córdoba, en el que está obligado a sumar para mantener viva la ilusión de meterse entre los ocho mejores del campeonato. Un partido en el que no hay margen de error y en el que cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por un cupo a la siguiente fase.

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Posible alineación de Cúcuta para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Cúcuta: Federico Abadía; Jader Manyoma, Hernán Lopes, Brayan Montaño; Mauricio Duarte, Léider Berdugo, Víctor Mejía, Dayán Pérez; Carlos Rentería, Jonathan Agudelo y Jaime Peralta. DT: Nicolás Chiesa.

Últimos cinco partidos del Cúcuta Deportivo

  • 09.11.2026 | Junior 2-0 Cúcuta Deportivo.
  • 04.11.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Independiente Santa Fe.
  • 27.10.2026 | Cúcuta Deportivo 0-2 Águilas Doradas.
  • 24.10.2026 | América 3-1 Cúcuta Deportivo.
  • 20.10.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Atlético Nacional.

Posible alineación de Jaguares para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Jaguares: Diego Martínez; Juan Arcila, Jonathan Lovera, Jerson Malagón, Luis Jiménez; José Yanez, Rafael Bustamante, Wilfrido de la Rosa; Cristian Álvarez, Faber Gil y Darwin López. DT: Julio Méndez.

Últimos partidos de Jaguares

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

  • Árbitro central: Bismarks Santiago (Atlántico).
  • Asistente 1: Andrés Julio (Bolivar).
  • Asistente 2: Diego Urrego (Cundinamarca).
  • Cuarto árbitro: Wilson Ortiz (Norte).
  • VAR: John Perdomo (Huila).
  • AVAR: Stivenson Celeita (Bogotá).

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