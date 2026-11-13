Posibles alineaciones de Cúcuta vs Jaguares por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
El conjunto ‘Motilón’ no pierde la esperanza para clasificarse a los cuadrangulares finales y enfrenta al cuadro de Montería.
La emoción de la Liga BetPlay entra en su recta final y Cúcuta Deportivo se aferra a sus últimas posibilidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales. El conjunto motilón tendrá un duelo determinante frente a Jaguares de Córdoba, en el que está obligado a sumar para mantener viva la ilusión de meterse entre los ocho mejores del campeonato. Un partido en el que no hay margen de error y en el que cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por un cupo a la siguiente fase.
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Posible alineación de Cúcuta para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Cúcuta: Federico Abadía; Jader Manyoma, Hernán Lopes, Brayan Montaño; Mauricio Duarte, Léider Berdugo, Víctor Mejía, Dayán Pérez; Carlos Rentería, Jonathan Agudelo y Jaime Peralta. DT: Nicolás Chiesa.
Últimos cinco partidos del Cúcuta Deportivo
- 09.11.2026 | Junior 2-0 Cúcuta Deportivo.
- 04.11.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Independiente Santa Fe.
- 27.10.2026 | Cúcuta Deportivo 0-2 Águilas Doradas.
- 24.10.2026 | América 3-1 Cúcuta Deportivo.
- 20.10.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Atlético Nacional.
Posible alineación de Jaguares para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Jaguares: Diego Martínez; Juan Arcila, Jonathan Lovera, Jerson Malagón, Luis Jiménez; José Yanez, Rafael Bustamante, Wilfrido de la Rosa; Cristian Álvarez, Faber Gil y Darwin López. DT: Julio Méndez.
Últimos partidos de Jaguares
- 08.11.2026 | Jaguares 0-4 Bucaramanga.
- 03.11.2026 | Deportivo Pasto 2-0 Jaguares.
- 30.10.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Jaguares.
- 26.10.2026 | Jaguares 1-0 Llaneros.
- 21.10.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Jaguares.
¿Quiénes serán los árbitros del juego?
- Árbitro central: Bismarks Santiago (Atlántico).
- Asistente 1: Andrés Julio (Bolivar).
- Asistente 2: Diego Urrego (Cundinamarca).
- Cuarto árbitro: Wilson Ortiz (Norte).
- VAR: John Perdomo (Huila).
- AVAR: Stivenson Celeita (Bogotá).