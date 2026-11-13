Posibles alineaciones de Cúcuta vs Jaguares por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El conjunto ‘Motilón’ no pierde la esperanza para clasificarse a los cuadrangulares finales y enfrenta al cuadro de Montería.

Cúcuta vs Jaguares, posibles formaciones | Claro Sports.

La emoción de la Liga BetPlay entra en su recta final y Cúcuta Deportivo se aferra a sus últimas posibilidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales. El conjunto motilón tendrá un duelo determinante frente a Jaguares de Córdoba, en el que está obligado a sumar para mantener viva la ilusión de meterse entre los ocho mejores del campeonato. Un partido en el que no hay margen de error y en el que cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por un cupo a la siguiente fase.

Posible alineación de Cúcuta para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Cúcuta: Federico Abadía; Jader Manyoma, Hernán Lopes, Brayan Montaño; Mauricio Duarte, Léider Berdugo, Víctor Mejía, Dayán Pérez; Carlos Rentería, Jonathan Agudelo y Jaime Peralta. DT: Nicolás Chiesa.

Últimos cinco partidos del Cúcuta Deportivo

09.11.2026 | Junior 2-0 Cúcuta Deportivo.

04.11.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Independiente Santa Fe.

27.10.2026 | Cúcuta Deportivo 0-2 Águilas Doradas.

24.10.2026 | América 3-1 Cúcuta Deportivo.

20.10.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Atlético Nacional.

Posible alineación de Jaguares para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Jaguares: Diego Martínez; Juan Arcila, Jonathan Lovera, Jerson Malagón, Luis Jiménez; José Yanez, Rafael Bustamante, Wilfrido de la Rosa; Cristian Álvarez, Faber Gil y Darwin López. DT: Julio Méndez.

Últimos partidos de Jaguares

08.11.2026 | Jaguares 0-4 Bucaramanga.

03.11.2026 | Deportivo Pasto 2-0 Jaguares.

30.10.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Jaguares.

26.10.2026 | Jaguares 1-0 Llaneros.

21.10.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Jaguares.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Bismarks Santiago (Atlántico).

Bismarks Santiago (Atlántico). Asistente 1: Andrés Julio (Bolivar).

Andrés Julio (Bolivar). Asistente 2: Diego Urrego (Cundinamarca).

Diego Urrego (Cundinamarca). Cuarto árbitro: Wilson Ortiz (Norte).

Wilson Ortiz (Norte). VAR : John Perdomo (Huila).

: John Perdomo (Huila). AVAR: Stivenson Celeita (Bogotá).

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