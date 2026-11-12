Posibles alineaciones de Internacional de Bogotá vs Santa Fe por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El ‘León’ ya se encuentra clasificado a los cuadrangulares, mientras que Inter, tendrá su último partido del año en la Liga.

Así formarían Inter Bogotá vs Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay.

Se juega la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Internacional de Bogotá recibe en el estadio Metropolitano de Techo a Independiente Santa Fe, el primero, sin opción alguna de clasificar a los cuadrangulares, mientras que el conjunto que dirige Pablo Repetto ya se encuentra en la fiesta de las finales, es por esta razón que este compromiso entre equipos capitalinos, se jugará el viernes 13 de noviembre. Así saldrían al terreno de juego los dos conjuntos.

Posible alineación de Inter Bogotá para el juego por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Inter Bogotá: Wuílker Faríñez; Miguel Amaya, Carlos Vivas, Agustín Irazoque; Ronaldo Julio, Dewar Victoria, Larry Vásquez, Miguel Pernía; Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti y Cristian Dájome. DT: Ricardo Valiño.

Posible alineación de Santa Fe para el juego por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres; Franco Fagúndez, Jáder Obrian, Emerson Rivaldo y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

¿Cómo y dónde ver Inter Bogotá vs Santa Fe por Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El duelo entre Inter Bogotá y Santa Fe se podrá ver por Win Sports y Win Sports +; además de en su plataforma online, Win Sports Play, este viernes 13 de noviembre desde 7:30 p.m.

MÁS INFORMACIÓN: Eduardo Méndez y Franco Fagúndez ilusionan a la hinchada con la continuidad del uruguayo en Santa Fe

Últimos partidos de Internacional de Bogotá

10.11.2026 | Internacional de Bogotá 1-2 América.

06.11.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá.

28.10.2026 | Internacional de Bogotá 3-1 Independiente Medellín.

25.10.2026 | Alianza 1-0 Internacional de Bogotá.

20.10.2026 | Internacional de Bogotá 2-1 Fortaleza.

Últimos cinco partidos de Santa Fe

08.11.2026 | Independiente Santa Fe 5-0 Deportivo Pasto.

04.11.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Independiente Santa Fe.

01.11.2026 | Independiente Santa Fe 0-2 Once Caldas | Copa BetPlay.

26.10.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Atlético Bucaramanga.

21.10.2026 | Santa Fe 2-1 Jaguares | Fecha 7.

Árbitros para el Inter Bogotá vs Santa Fe

Árbitro central: Javier Villa (Antioquia).

Javier Villa (Antioquia). Asistente 1: John León (Caldas).

John León (Caldas). Asistente 2: Jorge Narváez (Cesar).

Jorge Narváez (Cesar). Cuarto árbitro: Steven Camargo (Bogotá).

Steven Camargo (Bogotá). VAR: Keiner Jiménez (Cesar).

Keiner Jiménez (Cesar). AVAR: Camilo Colmenares (Boyacá).

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