Así les fue a los jugadores de Selección Colombia del 6 al 8 de marzo de 2026

Con Luis Javier Suárez a la cabeza, así ha sido el fin de semana para los futbolistas de la ‘Tricolor’.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting | REUTERS

Los delanteros de la Selección Colombia siguen dando pelea en sus clubes. En términos generales, fue un fin de semana positivo para muchos de los referentes, ya que se registraron festejos a través de las cartas principales para Néstor Lorenzo. Hombres como Jhon Córdoba, Luis Díaz y Luis Javier Suárez pudieron ampliar sus números en lo que va de la temporada.

Así mismo, en Brasil, por la definición de los campeonatos estaduales, muchos han tenido actividad en las finales. Se destaca a Jhon Arias y Jorge Carrascal, quienes dieron la vuelta olímpica en sus respectivas zonas. En fin, a través de Claro Sports, repase cómo fue la actividad de los jugadores de la ‘Tricolor’.

Porteros

Álvaro Montero: sin actividad este fin de semana.

sin actividad este fin de semana. Camilo Vargas: salvó penal y atajó los 90′ en la derrota 1-2 de Atlas sobre Chivas en la Liga MX.

salvó penal y David Ospina: atajó todo el juego en la victoria 1-2 de Atlético Nacional sobre Águilas Doradas en la Liga BetPlay.

Defensores

Álvaro Angulo: jugó los 90′ en el triunfo 0-1 de Pumas ante Necaxa por la Liga MX.

jugó los 90′ en el triunfo 0-1 de Pumas ante Necaxa por la Liga MX. Carlos Cuesta: sin actividad este fin de semana en Vasco Da Gama.

sin actividad este fin de semana en Vasco Da Gama. Daniel Muñoz: se recupera de una lesión de su hombro. Parece que volverá en máximo dos semanas.

se recupera de una lesión de su hombro. Parece que volverá en máximo dos semanas. Dávinson Sánchez: titular, jugando todo el partido en la victoria 0-1 de Galatasaray frente al Besiktas por la Liga Turca.

titular, jugando todo el partido en la victoria 0-1 de Galatasaray frente al Besiktas por la Liga Turca. Jhon Lucumí : jugó los 90′ en la derrota 1-2 del Bologna sobre Hellas Verona en la Serie A.

: jugó los 90′ en la derrota 1-2 del Bologna sobre Hellas Verona en la Serie A. Johan Mojica: disputó todo el partido en el empate 2-2 de Mallorca ante Osasuna en LaLiga.

disputó todo el partido en el empate 2-2 de Mallorca ante Osasuna en LaLiga. Santiago Arias: sin actividad este fin de semana con Independiente.

sin actividad este fin de semana con Independiente. Yerry Mina: lesionado, sin jugar en la derrota 1-2 de Cagliari ante Como en la Serie A.

Centrocampistas

Gustavo Puerta: jugó y cumplió con un partidazo, los 90′, en la victoria 4-3 de Racing de Santander ante Córdoba por la Segunda División de España.

jugó y cumplió con un partidazo, los 90′, en la victoria 4-3 de Racing de Santander ante Córdoba por la Segunda División de España. James Rodríguez: sufrió una contusión y por eso no pudo estar en la derrota 3-1 del Minnesota United frente al Nashville por la MLS.

sufrió una contusión y por eso no pudo estar en la derrota 3-1 del Minnesota United frente al Nashville por la MLS. Jéfferson Lerma: sin actividad con el Crystal Palace este fin de semana.

sin actividad con el Crystal Palace este fin de semana. Jhon Arias: asistió y jugó 78′ en el triunfo 1-2 de Palmeiras contra Novorizontino. Con este resultado, el ‘Verdao’ es campeón del Torneo Paulista.

asistió y jugó 78′ en el triunfo 1-2 de Palmeiras contra Novorizontino. Con este resultado, el ‘Verdao’ es campeón del Torneo Paulista. Juan Camilo Portilla: sin actividad con Athletico Paranaense.

sin actividad con Athletico Paranaense. Kevin Castaño: sin actividad con River Plate.

sin actividad con River Plate. Richard Ríos: sin tener un gran partido, fue titular y jugó los 90′ en el empate 2-2 del Benfica ante el Porto por la Primeira Liga.

sin tener un gran partido, fue titular y jugó los 90′ en el empate 2-2 del Benfica ante el Porto por la Primeira Liga. Yáser Asprilla: sin jugar en el triunfo 0-1 de Galatasaray ante Besiktas por la Liga Turca.

Atacantes

