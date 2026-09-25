Jhon Arias, el heredero de la mítica dorsal ’10’ en la Selección Colombia

El referente de Palmeiras será el sucesor de dicha numeración, que fue portada por James Rodríguez durante más de una década.

Jhon Arias, jugador de Colombia| Julio Aguilar (Getty Images via AFP)

Nueva era en la Selección Colombia. La ‘Tricolor’ ya tiene todo listo en Estados Unidos para empezar con su gira de duelos amistosos. Este sábado enfrentará a México en el M&T Bank Stadium de Baltimore (Maryland), buscando certificar la superioridad que ha tenido en sus últimos duelos.

Es el primer compromiso para el onceno cafetero tras la Copa del Mundo. Ese fue el “último baile” para el último ’10’, James Rodríguez, quien ha marcado un hito en el fútbol colombiano. Un legado importante deja el creativo, que logró ganar la Bota de Oro en el Mundial de 2014 y pudo llegar al Real Madrid.

Después de que anunciara su retiro de la selección absoluta, quedó en el aire la duda de quién podrá llevar la ’10’. No es cualquier camiseta. Al menos para la Selección ha sido importante, ya que el propio James y otro referente como el ‘Pibe’ Valderrama han portado ese galardón. Esa dorsal ha pasado por varios referentes en ausencia del cucuteño, como ‘Juanfer’ Quintero, Edwin Cardona, Macnelly Torres, entre otros.

Ahora bien, todo indica que Jhon Arias tendrá el premio de llevar la numeración que, para muchos, es la más soñada en el deporte. A un día del juego amistoso, se conoció que el ‘todoterreno’ del Palmeiras será el primer heredero de James para la nueva era sin él en el equipo. Cumple con todos los méritos para ello.

Jhon Arias, el nuevo ’10’ de la Selección Colombia

En el último tiempo, Arias pasó a ser un líder crucial del mediocampo en el combinado nacional. Si bien no es un creativo nato, aporta con su despliegue físico y la inteligencia de juego. A punta de ese trabajo, logró hacerse a un lugar en el once absoluto de la ‘Tricolor’ y convertirse en uno de los más queridos de esta generación.

El nacido en Quibdó hace 29 años venía usando el ’11’ en el equipo de Lorenzo. A la fecha suma 7 goles en 43 partidos desde que tuvo su debut en el combinado nacional el 4 de junio de 2022. Llegó para nunca más irse en el proceso, donde formó parte del plantel subcampeón de la Copa América.

Ni se diga lo que ha logrado en Brasil. Figura en la primera Copa Libertadores obtenida por Fluminense, rompiendo uno de los maleficios más llamativos en dicho país. DIsputó el último Mundial de Clubes que le permitió tener un breve periplo en el Wolverhampton de la Premier League, aunque no sobresalió y fue repatriado por Palmeiras.

Arias posiblemente estará en la nómina inicialista para el duelo amistoso frente a México. La ‘Tricolor’ espera sumar una victoria que inicie con pie derecho una nueva etapa rumbo a la Copa América, que ahora es el principal objetivo. Paraguay y Perú miran de reojo para los duelos de fogueo en octubre.

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