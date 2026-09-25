Jhon Lucumí pide paciencia con las nuevas caras en la Selección Colombia: “No hay que acelerar tiempos”

El zaguero central habló en rueda de prensa junto a Néstor Lorenzo previo al duelo ante México.

Jhon Lucumí, jugador de Colombia | Reuters.

La Selección Colombia se alista para su primer duelo amistoso ante México en la actual ventana FIFA. El cuadro ‘Tricolor’ espera seguir por la racha ganadora ante un rival que ha dejado saldo positivo en el último tiempo. Eso sí, hay desafíos grandes para Néstor Lorenzo en su intención de reivindicarse con la afición tras el papel en la Copa del Mundo, donde se esperaba más.

El técnico argentino habló en rueda de prensa a un día del compromiso ante los aztecas. Junto a él, estuvo Jhon Lucumí, uno de los hombres más destacados y de los que llegan en mejor estado de forma a la cita con el combinado nacional. El zaguero central, que vive sus primeros partidos en la Juventus, se acentuó en la titular del gigante italiano.

Respecto a sus palabras, apoyó las nuevas caras de la ‘Tricolor’. No obstante, pidió paciencia y evitar apresurarse en un proceso de largo aliento, sobre todo a los jugadores de su posición. Cabe recordar que Kevin Andrade, Royer Caicedo y Samuel Velásquez son las novedades en la línea defensiva.

Más allá de la competencia por la titularidad, Lucumí prefiere en su rol de referente dar la bienvenida calurosa a esas nuevas llegadas. Él también estuvo en ese lugar hace años, por lo que entiende qué necesitan para que sea más fructífera la etapa con el equipo cafetero. Para él, es un salto de calidad enorme llegar a dichos estrados.

Su evolución en la Selección Colombia y la llegada a la Juventus

“Creo que es importante para mí, es muy bueno, es positivo seguir creciendo, seguir mejorando. Venimos por un proceso y un trabajo con la Selección que me ha ayudado a dar este gran paso. La idea es seguir madurando de la mejor forma y intentar ayudar a todos los compañeros que vienen llegando, también seguir creciendo y mejorar. Ahora con el talento que tenemos, también lo podemos lograr como en años pasados”.

La nueva competencia en la zaga central

“Siempre ha habido esa competencia y esa alta exigencia de estar en la Selección. Son compañeros que lo vienen haciendo muy bien, que también estuvieron en el fútbol colombiano y salieron a muy corta edad. En nosotros está ayudarlos, tratar de que sigan creciendo, de que se adapten lo más rápido posible a la Selección y que puedan fluir con todo su talento. La idea es que puedan aportarle por mucho tiempo al a Selección y ponérsela difícil al profe”.

El mensaje para los que recién llegan

“La idea es que puedan disfrutar del proceso. Pasé muchos años en la Selección disfrutando de venir y de poder compartir con mis compañeros, hasta que el profe me pudo dar esa oportunidad y continuidad. Es de no apresurarse, de tratar de conectarse muy bien con el compañero, tratar que el grupo los quiera y estén adentro. Después, ellos con su talento, la oportunidad va a ir llegando”.

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La clave para lograr el éxito después del primer llamado

“No hay que acelerar ningún tiempo, sino tratar de entrar en el cariño del grupo que otro se va a ir dando poco a poco. Eso es lo que me pudo funcionar, que ya voy para casi 8 años, entonces espero que les pueda servir eso. Que no se dejen llenar la cabeza de mucha gente que quiera venir a meterlos a la fuerza. Va a llegar en su momento, pero ahora lo más importante es que disfruten el proceso. Cuando no venimos, lo extrañamos demasiado”.

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