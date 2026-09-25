Checo Pérez lamenta la mala planificación de Cadillac en Bakú: “No tuvimos rebufo en la clasificación”

El mexicano explicó que perdió una ayuda de cerca de seis décimas y durante la Q1 pidió por radio que Bottas redujera el ritmo

Checo largará 20° tras una penalización | Reuters

Sergio Pérez terminó con frustración la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. El mexicano fue eliminado en la Q1 tras una sesión en la que la estrategia de Cadillac perjudicó al tapatío.

Pérez había mostrado señales positivas durante las prácticas en Bakú, circuito que ha conquistado en dos ocasiones. Fue 13º en la segunda sesión y 16º en la FP3, resultados que le permitían pensar en la posibilidad de pelear por un lugar en la Q2, pero para conseguirlo necesitaba aprovechar uno de los factores más importantes del circuito: el rebufo.

Checo Pérez señala una “mala planificación” de Cadillac

Después de la sesión, el mexicano explicó que la succión de otro monoplaza podía representar una ganancia considerable en una clasificación tan cerrada. “Esperábamos más, pero necesitábamos que todo saliera a nuestro favor, especialmente con el rebufo, que es muy potente; supone unas seis décimas y realmente lo necesitábamos”, explicó.

El problema fue que Cadillac no consiguió colocar a sus dos pilotos en una situación favorable para que aprovechara el remolque de Valtteri Bottas en su último intento. “No tuvimos rebufo en la clasificación debido a una mala planificación; la preparación con Valtteri no funcionó”, señaló el mexicano tras quedar fuera de la Q1.

“Él tuvo un problema en su segunda vuelta, tuvo que abortar y se quedó detenido en la báscula; luego me quedé solo y, además, Fernando se salió de pista”, agregó.

El reclamo de Checo por radio durante la Q1

Desde el auto, Pérez fue informado por su ingeniero Carlo Pasetti de que Bottas se encontraba demasiado lejos para ofrecerle el rebufo. Ante esa situación, el equipo le planteó otra alternativa: aprovechar la succión del Audi de Nico Hülkenberg, que circulaba detrás del mexicano.

Checo, sin embargo, insistió en que Cadillac debía intervenir para acercarlo a Bottas. “No, no, detenlo. Detenlo”, reclamó por radio, pidiendo que el finlandés redujera el ritmo para poder alcanzarlo.

Pasetti respondió que Hülkenberg se encontraba aproximadamente tres segundos detrás y le indicó que podía dejarlo pasar para después colocarse a su estela. El mexicano rechazó esa posibilidad al considerar que ya no tenía margen suficiente para modificar su preparación. “No, no tengo espacio. Necesito seguir adelante”, respondió.

El intercambio reflejó los problemas de ejecución de Cadillac en un momento decisivo de la sesión. En un circuito como Bakú, donde las largas rectas permiten obtener una ventaja importante mediante la succión. Sin el apoyo, el mexicano largará 20° este sábado, después de recibir una penalización por obstruir a Oscar Piastri.