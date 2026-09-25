Turquía vs Francia en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 25 de septiembre

Turquía y Francia se enfrentan en la UEFA Nations League 2026, en el debut de Zinédine Zidane con Les Bleus ante una selección turca liderada por Arda Güler

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Turquía vs Francia se enfrentan este viernes 25 de septiembre de 2026 en el inicio de la UEFA Nations League 2026-27, en un partido que marca el arranque de una nueva etapa para la selección francesa bajo la dirección técnica de Zinédine Zidane. El encuentro se disputará en el Kocaeli Stadyumu, donde el conjunto turco buscará aprovechar su condición de local ante uno de los equipos con mayor talento ofensivo del continente.

Ambas selecciones llegan a este compromiso con resultados distintos tras su participación en el Mundial 2026. Turquía no logró superar la fase de grupos después de sufrir derrotas ante Australia y Paraguay, mientras que Francia quedó en cuarto lugar tras caer ante España en semis. Ahora, el conjunto turco buscará iniciar una nueva etapa con una generación encabezada por Arda Güler, mientras que Les Bleus afrontan el primer partido oficial de la era de Zidane.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Turquía vs Francia hoy 25 de septiembre de 2026?

El partido entre Turquía y Francia por la UEFA Nations League 2026 está programado para comenzar a las 12:45 horas del centro de México este viernes 25 de septiembre. La transmisión en territorio mexicano estará disponible a través de Sky Sports.

El duelo corresponde a la primera jornada de la competición europea y podrá seguirse con la cobertura de las plataformas deportivas que cuentan con los derechos de transmisión del torneo. Francia inicia una nueva etapa con Zidane en el banquillo, mientras Turquía intentará sumar puntos ante uno de los favoritos del grupo.

Alineaciones del Turquía vs Francia, al momento

Para este encuentro, Turquía presenta un once con Uğurcan Çakır en la portería, además de una defensa conformada por Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı y Oğuz Aydın. En el mediocampo aparecen Salih Özcan e İsmail Yüksek, mientras que el sector ofensivo estará liderado por Arda Güler, Can Uzun y Barış Alper Yılmaz.

Turquía: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz.

Por parte de Francia, Zinédine Zidane coloca una alineación con Mike Maignan como arquero, acompañado en defensa por Adrien Truffert, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano y Jules Koundé. El mediocampo queda integrado por Adrien Rabiot, Manu Koné y Rayan Cherki, mientras que el ataque cuenta con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Francia: Maignan, Truffert, Lacroix, Upamecano, Koundé, Rabiot, Koné, Cherki, Mbappé, Dembélé, Olise.

Antecedentes del Turquía vs Francia y últimos resultados en la UEFA Nations League

Aunque el historial entre ambas selecciones cuenta con varios enfrentamientos oficiales y amistosos, los duelos más recientes muestran partidos cerrados. Turquía sorprendió a Francia con una victoria 2-0 en la clasificación para la Eurocopa 2020, mientras que posteriormente ambos equipos empataron 1-1 en territorio francés.

Los últimos enfrentamientos registrados entre Turquía y Francia son:

Fecha Competencia Partido Resultado 14.10.2019 Eliminatoria Eurocopa Francia vs Turquía 1-1 08.06.2019 Eliminatoria Eurocopa Turquía vs Francia 2-0 05.06.2009 Amistoso Francia vs Turquía 1-0 26.06.2003 Copa Confederaciones Francia vs Turquía 3-2 14.11.2000 Amistoso Turquía vs Francia 0-4

Francia llega con el objetivo de iniciar con triunfo la era de Zidane, mientras que Turquía buscará repetir actuaciones recientes en las que logró competir ante el conjunto francés. El partido será una de las primeras pruebas para ambos equipos dentro de la nueva edición de la UEFA Nations League.