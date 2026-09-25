Posible alineación de Colombia ante México: Néstor Lorenzo mantiene la base del Mundial 2026
En Claro Sports pueden informarse de toda la actualidad de la Selección Colombia de cara al juego amistoso ante México.
Se abre el telón del camino rumbo a la Copa América 2028 y las Eliminatorias Sudamericanas 2030. La Selección Colombia vuelve al ruedo tras ser eliminada en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ya sin James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina, debido a sus retiros internacionales, Néstor Lorenzo apeló a una renovación de plantilla para la continuación de su proceso en la ‘tricolor’.
El eterno ’10’ de la Selección Colombia le dijo adiós a su selección nacional después de 15 años poniéndose la amarilla, azul y roja. En total fueron 131 partidos jugados, 31 goles y 43 asistencias con la camiseta ‘tricolor’. Sin duda alguna, un futbolista que dejará un vacío muy difícil de llenar.
Junto a James Rodríguez, aunque sin comunicación oficial hasta el momento. Juan Fernando Quintero y David Ospina también han dado un pasó al costado del equipo ‘cafetero’. Juanfer, con 33 años, parece seguir teniendo las puertas abiertas por parte del cuerpo técnico que ha afirmado que cuando el volante creativo quiera reconsiderarlo será bien recibido.
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Néstor Lorenzo le da continuidad a la base del Mundial 2026
Más allá de que una renovación es justa y necesario para la Selección Colombia. El director técnico argentino, Néstor Lorenzo, comentó que su idea no cambiará y que le dará continuidad a varios futbolistas que hicieron parte de la cita orbital. En esta primera convocatoria post mundialista hay varios sobrevivientes.
Portero
- Álvaro Montero: Boca Juniors de Argentina.
Defensas
- Dávinson Sánchez: Galatasaray de Turquía.
- Daniel Muñoz: Nottingham Forest de Inglaterra.
- Jhon Lucumí: Juventus de Italia.
Volantes
- Kevin Castaño: Atlético Mineiro de Brasil.
- Ríchard Ríos: Al-Ittihad de Arabia Saudita.
- Gustavo Puerta: Olympiacos de Grecia.
- Jhon Arias: Palmeiras de Brasil.
Atacantes
- Jáminton Campaz: Rosario Central de Argentina.
- Carlos Andrés Gómez: Vasco Da Gama de Brasil.
- Luis Javier Suárez: Sporting de Lisboa de Portugal.
Así las cosas, todo apunta a que la Selección Colombia formaría con los siguientes futbolistas para su primer partido post Mundial 2026. Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Yaser Asprilla; Jhon Arias, Carlos Gómez y Luis Suárez.
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Las nuevas caras de la Selección Colombia para esta nueva era de Néstor Lorenzo
Así como hay caras conocidas en la convocatoria ‘tricolor’, también se ha dado una oportunidad para ver a nuevos talentos que le puedan dar un salto de juventud y calidad a la plantilla. Desde Europa, México, Canadá, Brasil, Ecuador y Colombia, llegan nuevos futbolistas con la misión de aprovechar al máximo su oportunidad y meterse de lleno en la nómina colombiana.
Porteros
- Aldair Quintana: Independiente del Valle de Ecuador.
- Kevin Mier: Cruz Azul de México.
Defensas
- Álvaro Angulo: Pumas de México.
- Edier Ocampo: Vancouver de Canadá.
- Kevin Andrade: Zenit de Rusia.
- Royer Caicedo: Cercle Brugge de Bélgica.
- Samuel Velásquez: Atlético Nacional.
Volantes
- Daniel Arcila: León de México.
- Jhon Solís: Birmingham de Inglaterra.
- Juan Manuel Rengifo: Atlético Nacional.
- Matías Orozco: Castellón de España.
- Yaser Asprilla: Girona de España.
Atacantes
- Kevin Viveros: Athletico Paranaense de Brasil.
- Camilo Durán: Celtic de Escocia.
- Óscar Perea: América de México.
Vale la pena recordar que el partido entre Colombia y México se llevará a cabo en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos desde las ocho de la noche, horario colombiano. Luego, se verá las caras con Paraguay y Perú el 2 y 6 de octubre también en suelo norteamericano.