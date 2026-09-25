Atena Sofía Juárez sueña con medalla de oro en Dakar 2026

La guanajuatense de 17 años será la única mexicana en el boxeo femenil de Dakar 2026 y apunta a conquistar la medalla de oro

La pugilista mexicana se prepara para el viaje a Senegal | CONADE

México tendrá a cuatro representantes en el boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Son tres hombres, Jorge Luis Nieblas, Víctor Rocha y Alan Jesús Ocampo; Atena Sofía Juárez, es la única mujer seleccionada. La guanajuatense de 17 años de edad, peleará en la división de los 48 kilogramos.

“La verdad es que me siento muy emocionada. Cada día que pasa cuento los días y digo, ya falta menos para poder participar. Y la verdad es que es uno de mis grandes sueños, el poder representar más que nada a mi país, ser parte de la selección, y más, en un torneo muy importante como los Juegos Olímpicos de la Juventud”, expreso emocionada la boxeadora durante el entrenamiento del equipo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR).

Con alrededor de 70 peleas amateurs y más de 50 victorias, Atena se ganó su lugar en la selección durante el Grand Prix celebrado en diciembre en el Comité Olímpico Mexicano. Recientemente en el torneo de invitación Boxam internacional en Alicante, España, ganó medalla de plata, pero en los Juegos juveniles de Senegal, apunta a lo más alto y sueña con colgarse en el cuello la presea de oro.

“La verdad es que quiero dejar a mi país en alto. Yo voy por la medalla de oro, la verdad. Estoy mentalizada y confío en el trabajo que estamos haciendo aquí, y en nuestro entrenador que está detrás de todo este proceso, y, pues, yo voy con la mentalidad de ganar y traernos esa de oro”, apuntó la originaria del municipio de Cortazar.

Deportista sencilla, muy tranquilla, apegada a su familia a la que dejó en Guanajuato por venir a entrenar a la Ciudad de México para la justa olímpica, inició su camino en los cuadriláteros desde muy niña.

“Mi primera vez entrenando fue a los ocho años de edad. Mis papás querían que mi hermano y yo tuviéramos un deporte en el cual entretenernos . Entonces, pues ahí fue donde yo comencé a entrenar y la verdad me gustó muchísimo. Mi primera competencia fue en el 2018, me acuerdo que estaba muy nerviosa, pero estaba a la vez muy emocionada. La verdad, yo soy muy cercana a mis papás y siempre se han esforzado para poder estar apoyándome, económicamente, emocionalmente, y siempre han estado conmigo”, recordó la seleccionada nacional.

MÁS INFORMACIÓN: Lorenzo Zaragoza busca hacer historia para México en Dakar 2026

Atena se define como una peleadora que siempre va para adelante, sin importar lo que pueda recibir, estilo en lo que está trabajando con el entrenador Daniel Guzmán.

“Mis cualidades en el boxeo, sin duda, más que nada, la fuerza que tengo en los brazos, porque siempre me han dicho, es que pegas muy fuerte, y yo digo, pues yo quiero saber cómo pego. Y la otra es que siempre he sido de ir hacia enfrente, mucho de ir a querer conectar, sobre todo fuerza y velocidad”.

Los peleadores mexicanos buscarán el podio en la máxima justa juvenil, cuyo torneo de boxeo se disputará del 7 al 12 de noviembre.