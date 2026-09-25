Polémica en la UEFA Nations League: expulsan a Sayed Abu Farchi por celebrar un gol simulando un disparo

Austria venció a Israel en el Ernst-Happel-Stadion en el inicio de la UEFA Nations League, sin embargo el partido fue un escándalo por una celebración

La polémica expulsión de Sayed Abu Farchi | Reuters

La victoria de 3-1 de Austria sobre Israel en el inicio de la UEFA Nations League quedó en segundo plano tras la polémica expulsión de Sayed Abu Farchi. El futbolista israelí había marcado el gol del empate al minuto 55, pero su celebración terminó por cambiar el rumbo de la noche. El delantero tomó el banderín del tiro de esquina y realizó unos ademanes que fueron interpretados como la simulación de un disparo, acción que le valió una segunda tarjeta amarilla y, por consecuencia, la expulsión. La repetición del festejo, ocurrido este pasado 24 de septiembre dentro del Ernst-Happel-Stadion, le dio la vuelta al mundo debido al contexto político que atraviesa Israel.

La celebración de Sayed Abu Farchi generó un amplio debate en redes sociales. Un sector de aficionados interpretó los movimientos del delantero como una simulación de un disparo, mientras que algunos medios internacionales, como ESPN y The Guardian, recuperaron las declaraciones del propio jugador, quien aseguró que el festejo tenía un significado diferente. “Todo es una celebración del billar”, explicó Abu Farchi al referirse a sus ademanes después del gol.

El técnico de Israel, Ran Ben Shimon, también se refirió al episodio durante la conferencia de prensa posterior al encuentro de la UEFA Nations League. El entrenador explicó que Abu Farchi suele celebrar sus goles de esta manera y asumió parte de la responsabilidad por lo ocurrido, al considerar que debió advertirle sobre las posibles consecuencias de mantener ese festejo en un partido marcado por el contexto político.

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“Quizás fue culpa mía por no decirle que tenía que parar. Debe aprender de esto. También es una gran lección para nosotros”, indicó Ran Ben Shimon en la sala de prensa.

De acuerdo con la ficha técnica de la UEFA, el árbitro central del encuentro fue el búlgaro Georgi Kabakov, quien mostró la primera tarjeta amarilla a Sayed Abu Farchi apenas cuatro minutos antes de su gol. El delantero del Colorado Rapids encontró el balón dentro del área y marcó de cabeza para colocar el 1-1 en el marcador, pero su festejo terminó por dejar a Israel con un jugador menos. Kabakov le mostró la segunda cartulina amarilla después de la celebración y decretó su expulsión.

ISRAELI GETS A RED CARD FOR AN ISRAELI CELEBRATION pic.twitter.com/VQ6TJhSgPd — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) September 24, 2026

La ausencia de Abu Farchi terminó por formar parte de una noche complicada para Israel, que no pudo sostener el empate en casa. Phillipp Mwene y Saša Kalajdžić aparecieron en los últimos minutos para darle forma al 3-1 definitivo y permitir que la selección austriaca se quedara con los tres puntos como local.

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Ahora Israel recibirá a Irlanda este próximo domingo 27 de septiembre bajo el marco de la UEFA Nations League, en un encuentro cuya tensión supera el terreno deportivo. La Federación Irlandesa de Fútbol votó en su momento a favor de excluir al equipo israelí de competencias europeas como castigo por las acciones militares en la Franja de Gaza, un conflicto que ha provocado posiciones encontradas a nivel internacional. En ese contexto, distintos países y sectores de aficionados han expresado públicamente su rechazo mediante manifestaciones en contra de la selección de Israel.