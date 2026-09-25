Christiansen dispara contra la Federación y se hace cargo del pobre empate contra India

El técnico habló al término de la sorpresiva igualdad.

Panamá rescató un empate en India | ARIS MARTINEZ / AFP

El seleccionado de Panamá volvió a ver acción luego del Mundial 2026. Jugó frente a India un partido amistoso en el Estadio Sree Kanteerava, como visitante, y terminó igualando 1 a 1. Dale Williams, al 41′, abrió el marcador para el local, mientras que para los de Thomas Christiansen lo igualó Omar Valencia sobre el 68′ por medio de un golazo.

El resultado estuvo muy por fuera de lo esperado. Panamá es un seleccionado mucho más fuerte que India y el hecho de no haber conseguido demostrarlo en el resultado generó críticas que el entrenador determinó absorber en su totalidad, aunque también dejando un fuerte mensaje contra la Federación que organizó el partido cuya logística complicó el panorama.

GOLAZO PANAMEÑO🔥⚽



Omar Valencia empató el partido con una gran anotación.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/avYfczehTN — Deportes RPC (@deportes_rpc) September 25, 2026

“El resultado es culpa mía; yo he apostado por chicos jóvenes. No hemos tenido tiempo para trabajar entre viajes y llegadas de jugadores, pero estoy contento por los minutos que vieron. Hay que aprender de todo esto“, dijo en primer lugar el entrenador Christiansen al iniciar la conferencia de prensa, en referencia a la elección de los jugadores que vieron acción.

Ocurre que el técnico ya advirtió tiempo atrás que pensando en el segundo tramo del año, tras renovar en el seleccionado, que llevaría adelante un proceso de renovación y, como toda transición, demora en dar frutos. Es por eso que buscará darle minutos a jugadores más jóvenes que vayan a integrar el futuro próximo de la ‘canalera’.

El palo a la Federación

Por razones que aún se desconocen, el seleccionado no tuvo la logística esperada en su camino al estadio, y por otro lado la lejanía del destino tampoco colaboró en la dinámica y es por eso que el técnico pidió más organización: “No hemos tenido tiempo para trabajar entre viajes y llegadas de jugadores, pero estoy contento por los minutos que vieron“.

En esa misma línea, añadió: “Que no sea una excusa, pero más de dos horas para llegar al estadio… Es complicada esta logística. Creo que hay que revisar mejor los contratos antes de firmarlos, pensando un poco más en el jugador, porque, si queremos exigirles, debemos brindarles las herramientas”.

Por último y en síntesis, más allá del empate, finalizó: “Esto es un aprendizaje. Acabamos de empezar un cambio generacional, pero, al final, debemos darles la confianza, enseñarles y hacer que aprendan de los errores. Vamos a analizar este partido bien”.

Te puede interesar