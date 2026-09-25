Posibles alineaciones de Junior vs Independiente Medellín por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Se acerca el partido más destacado del fin de semana en el FPC, aunque se cruzará con el juego de la Selección Colombia ante México.

Junior vs Medellín: posibles nóminas | Claro Sports

Duelo de alta tensión en la fecha 12 de la Liga BetPlay. Junior e Independiente Medellín protagonizarán el duelo más interesante de la jornada sabatina en el FPC. Un duelo sin margen de error para el ‘Tiburón’, en casa, con algo de gasolina encima por haber conocido la victoria en el semestre.

El bicampeón derrotó a Fortaleza en Techo con la categoría que tanto le faltaba. Del otro lado, el DIM despachó con lo justo a Jaguares, aunque sufrió la lesión de Juan Fernando Quintero. Esto es lo que debe saber rumbo al juego del sábado 26 de septiembre, cuyo pitazo inicial será a las 8:20 p.m. (hora COL).

Posible alineación del Junior para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Jermein Peña, Pablo Ortiz, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Fabián Ángel, Déiber Caicedo, Bryan Castrillón; Francisco Fydriszewski y Luis Muriel. DT: Sebastián Viera.

Posible alineación del Medellín para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría el DIM: Éder Chaux; Hayen Palacios, Kevin Mantilla, Alfonso Simarra, Jhan Mena; Didier Moreno, Agustín Martegani; Keiner Klinger, Yony González, Jhon Montaño y Jeison Medina. DT: Amaranto Perea.

¿Cómo y dónde ver al Junior vs Independiente Medellín por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible en la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará las emociones minuto a minuto del compromiso.

Últimos partidos del Junior

20.09.2026 | Fortaleza 1-4 Junior | Fecha 11.

12.09.2026 | Alianza 1-0 Junior | Fecha 10.

05.09.2026 | Junior 3-3 Jaguares de Córdoba | Fecha 9.

29.08.2026 | Junior 1-1 Independiente Santa Fe | Fecha 8.

26.08.2026 | América de Cali 4-2 Junior | Fecha 7.

Últimos partidos de Independiente Medellín

22.09.2026 | Independiente Medellín 2-1 Jaguares de Córdoba | Fecha 11.

17.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-2 Independiente Medellín | Fecha 9.

12.09.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Independiente Medellín | Fecha 10.

09.09.2026 | Deportivo Pasto 1-4 Independiente Medellín | Octavos de Copa.

03.09.2026 | Deportivo Pereira 0-3 Independiente Medellín | Fecha 7.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Jhon Ospina (Quindío).

Jhon Ospina (Quindío). Asistente 1: Deivy Guetio (Valle).

Deivy Guetio (Valle). Asistente 2: Sebastián Bohórquez (Cundinamarca).

Sebastián Bohórquez (Cundinamarca). Cuarto árbitro: Carlos Cásseres (Atlántico).

Carlos Cásseres (Atlántico). VAR: Fernando Acuña (Boyacá).

Fernando Acuña (Boyacá). AVAR: John León (Caldas).

Te puede interesar: