Néstor Lorenzo cambia protagonistas de la Selección Colombia, pero no negocia su estilo: “La idea es la misma”

El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló con los medios de comunicación previa al partido ante México.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia | Foto por RAUL ARBOLEDA / AFP

La Selección Colombia vuelve al ruedo tras lo sucedido en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Néstor Lorenzo sacudió el tablero con la última convocatoria del presente año y los partidos ante México, Paraguay y Perú, serán una prueba del futuro futbolístico de la ‘tricolor’.

El equipo que representa a más de 50 millones de colombianos estará enfrentando a México el próximo sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium a partir de las ocho de la noche. Luego, el próximo viernes y martes, culminará la acción del equipo ‘cafetero’ por el 2026.

Con ese contexto, el director técnico de la Selección Colombia atendió a los medios de comunicación previo a lo que será el duelo ante el conjunto ‘azteca’. Más de 10 caras nuevas tiene el conjunto ‘tricolor’ y los hinchas están a la expectativa de cómo comenzará el proceso hacía el Mundial 2030.

¿Se cambiará la idea de la Selección Colombia para esta nueva era?

“No, la idea tiene que ser la misma, la idea es la misma. Es muy difícil cambiar de idea para un entrenador. De pronto puede cambiar un esquema táctico en algún partido en especial, depende del rival. Pero la idea es la misma, la idea es trabajar con la posesión del balón, siendo protagonista y yendo a buscar los partidos. Vamos a seguir con la misma idea, tratando de mejorar lo que se pueda” afirmó Néstor Lorenzo.

🇨🇴⚽”La idea tiene que ser la misma, es muy difícil cambiar la idea para un entrenador. La idea es trabajar con el balón y siendo protagonistas.” Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia.#DespiertaWIN pic.twitter.com/bPtkubuwVM — Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2026

¿Cómo se ha preparado el partido ante México?

“Nosotros al equipo le damos las herramientas como para saber donde nos conviene recuperar. Como salir jugando teniendo en cuenta la presión que ejerce el rival. Se dan herramientas para que los jugadores puedan tomar la mejor decisión dentro del campo. El estudio que hicimos es que Rafa Márquez esta dentro del grupo desde hace rato. Y seguramente tendrá su propia idea que querrá implementar que seguramente será con la posesión del balón” explicó el entrenador de la Selección Colombia.

¿Veremos una renovación completa de la Selección Colombia?

“Tenemos que aprovechar la experiencia de los futbolistas más antiguos que tenemos también. La base que compitió Copa América, Eliminatorias y Mundial son fundamentales para darle seguridad a los jóvenes y un contexto favorable. Seguramente se jugará con una base importante de jugador que vienen del Campeonato Mundial” argumentó Néstor Lorenzo.

🇨🇴⚽”Tenemos una base importante de jugadores que compitieron en Copa América, Eliminatorias y Mundial” Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia.#DespiertaWIN pic.twitter.com/tz2AYB903w — Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2026

¿Cómo será el proceso con las nuevas caras en la Selección Colombia?

“El proceso tiene que darse de manera natural. No se debe agilizar ningún proceso, porque se estaría saltando ciertas etapas importantes. Cuando no se hace eso suelen aparecer los fracasos. Les estamos hablando mucho sobre el tema de identidad, del jugador de selección y lo que esto requiere. Ninguno esta absolutamente adentro, ni indefinidamente afuera” respondió el entrenador argentino.

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