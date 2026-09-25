Enyerliannys Higuera destaca su racha goleadora con Atlético de San Luis: “Es un privilegio”

La delantera venezolana habló sobre su momento en la Liga MX Femenil, el objetivo de llegar a la Liguilla y el proceso que vivió tras una lesión

Atlético de San Luis Femenil atraviesa un momento importante dentro del Apertura 2026, con el equipo ubicado en la tercera posición del Grupo B y con la posibilidad de pelear por un lugar en la Liguilla. Para Enyerliannys Higuera, este presente es resultado del trabajo que el plantel ha realizado durante la temporada.

En entrevista para Claro Sports, la delantera venezolana habló sobre el proceso que vive el equipo potosino, su rendimiento individual, el récord que consiguió al marcar en ocho jornadas consecutivas y los objetivos que tiene tanto con el club como con la Selección de Venezuela.

“Creo que lo hemos demostrado, que es un equipo que quiere más. Estoy súper contenta por todo lo que hemos hecho hasta ahora. Creo que eso es el trabajo del día a día, de todo lo que ha planteado el cuerpo técnico”, explicó.

La atacante venezolana explicó que su rendimiento individual también está relacionado con el funcionamiento del grupo y con la confianza que ha encontrado dentro del equipo.

MÁS INFORMACIÓN: Ileana Dávila toma las riendas de Atlante Femenil para el Apertura 2026

“No creo que ese sea solo el trabajo mío. La resiliencia, lo que me propuse desde el día uno que llegué acá, creo que se me ha dado de una bonita forma. También es mérito de todo el trabajo que ha hecho el cuerpo técnico y el grupo”, comentó.

Higuera llegó a San Luis con el objetivo de aportar dentro del proyecto y consideró que sus actuaciones son consecuencia del trabajo realizado por todas sus compañeras. “Yo he podido aportar mi granito de arena, pero creo que no fuera posible sin todo el trabajo del colectivo”, agregó.

Ocho jornadas consecutivas marcando y la pelea por el título de goleo

La delantera venezolana también habló sobre el récord que consiguió al marcar en ocho partidos consecutivos dentro de la Liga MX Femenil, una racha que comparte con Geyse Ferreira. “Para mí es un privilegio poder marcar esa diferencia, hacer eso junto a este club que me abrió las puertas desde el día uno. Estoy muy feliz y agradecida con Dios”, comentó.

Aunque reconoció que como atacante busca estar entre las mejores goleadoras del campeonato, señaló que su prioridad es contribuir al objetivo del equipo.

“Uno como delantera siempre quiere estar peleando ahí, pero también está el lado del equipo. Mientras yo pueda aportar para mí va a ser beneficioso, pero mientras pueda ayudar al equipo también va a ser importante. Es un trabajo en conjunto”, explicó.

El proceso de recuperación que marcó su regreso

La futbolista también recordó la lesión que sufrió en el 2025 y explicó cómo enfrentó ese periodo antes de volver a competir. “Fue un momento duro desde el día que llegué. Primero porque fue complicado el incorporarme y ya después que te pasa eso, creo que como futbolista es un momento muy duro el que tienes que atravesar”, señaló.

Higuera detalló que el proceso de recuperación fue extenso y destacó el apoyo que recibió del club, sus compañeras y su familia.

“Fueron meses largos, pero siempre le he dicho que el tiempo de Dios es perfecto. Fue el trabajo del día a día, del seguir luchando, y también contar con todo el apoyo del club, del grupo y de mi familia para salir adelante”, expresó.

La Liga MX Femenil como referencia para otras competencias

Higuera también habló sobre las diferencias que ha encontrado entre el fútbol mexicano femenil y el venezolano, donde desarrolló parte de su carrera. “Acá es un proyecto muy bonito que te da esa oportunidad de estar en competencia todo el año. Eso es algo que nos hace falta mucho en Venezuela porque el torneo allá es muy corto”, señaló.

La futbolista también mencionó que la Liga MX Femenil ha atraído a jugadoras de diferentes selecciones debido a las condiciones de competencia y organización. “Acá hay jugadoras de grandes selecciones que vienen por lo mismo, porque es una liga competitiva”, comentó.

De cara al cierre del torneo, Higuera explicó que el primer objetivo del equipo es asegurar un lugar en la Liguilla y continuar avanzando partido a partido. “El meternos a Liguilla obviamente nos lo planteamos desde el día uno, pero es seguir por el camino que vamos, ir partido a partido y seguir demostrando de qué estamos hechas”, afirmó.

Sobre el próximo encuentro ante Tigres Femenil, la delantera reconoció la dificultad del partido, pero aseguró que San Luis mantendrá la idea de juego que ha trabajado durante la temporada. “Va a ser un partido muy lindo, obviamente un rival complicado como todos. Nosotros vamos a salir a hacer lo nuestro, a hacer lo que hemos trabajado durante todo el torneo y durante la semana”, explicó.

Los objetivos de Higuera con San Luis y Venezuela

En el plano personal, la atacante venezolana señaló que busca continuar creciendo con Atlético de San Luis y aportar cuando sea convocada con su selección. “Quiero seguir haciendo historia acá con este club, que me abrió las puertas desde el día uno. En lo personal, seguir manteniéndome, seguir haciendo las cosas bien y poder aportar en mi selección en lo que más pueda”, expresó.

Además, mencionó que uno de sus objetivos es ayudar a Venezuela a buscar la clasificación al Mundial y continuar construyendo su carrera internacional. “Con ellas buscar esa clasificación al Mundial y tratar de hacer historia también”, concluyó.