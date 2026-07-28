Jefferson Lerma sale en defensa de Néstor Lorenzo: “Los datos matan relatos”

El volante de la Selección Colombia desmintió los rumores sobre problemas en el camerino y aseguró que el grupo está unido para afrontar el nuevo ciclo con Néstor Lorenzo.

Jefferson Lerma, jugador de Colombia | Reuters.

La continuidad de Néstor Lorenzo como entrenador de la Selección Colombia sigue generando reacciones tras la eliminación en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Aunque hubo especulaciones sobre un posible cambio en el banquillo, la Federación Colombiana de Fútbol decidió respaldar el proyecto del técnico argentino, una decisión que también recibió el apoyo de varios referentes del plantel, entre ellos Jefferson Lerma.

Jefferson Lerma respaldó la continuidad de Néstor Lorenzo

En una entrevista con ‘DSports Colombia’, el volante de primera línea aseguró que el proceso liderado por Lorenzo ha dado resultados y que los proyectos deportivos no deberían terminar únicamente por el desenlace de un Mundial. Para el mediocampista, el trabajo realizado durante los últimos años merece continuidad.

“Es un proceso que ha venido dando frutos, lastimosamente si no llegamos a la final siempre nos van a matar, siempre van a salir a decir que falta algo, pero yo creo que los procesos tienen que respetarse y no se tienen que hacer de cuatro años, sino durar mucho más tiempo. Hay buena materia prima para seguir fomentando y seguir creciendo y creo que Néstor durante todo este tiempo lo ha demostrado. Para mí lo han hecho bien”, afirmó Lerma.

El jugador también destacó que el cuerpo técnico ha construido una base sólida para el futuro y que cambiar de entrenador después de cada ciclo mundialista impediría consolidar una identidad de juego y un relevo generacional exitoso.

“Los datos matan relatos”

Lerma insistió en que el balance de Lorenzo al frente de la Selección Colombia respalda su permanencia. El mediocampista recordó que los números del entrenador argentino avalan el proceso y pidió mantener la confianza en un grupo que todavía tiene margen de crecimiento.

“Por supuesto, yo creo que los datos matan relatos, entonces por eso yo creo que su continuidad en la selección es merecida. No podemos pensar que cada cuatro años tenemos que cambiar el entrenador. Los procesos tienen que ser largos para seguir fomentando, viene gente nueva y muchas cosas que van a fortalecer todo ese proceso”, agregó.

Lerma negó problemas en el camerino de Colombia

Otro de los temas que abordó el futbolista fue el de los supuestos conflictos internos durante la participación de Colombia en la Copa del Mundo. En las últimas semanas circularon versiones sobre una presunta pelea en el camerino de la Selección, situación que Lerma desmintió de manera categórica.

El mediocampista aseguró que el ambiente dentro del grupo siempre fue positivo y que existe respeto entre todos los integrantes del plantel. “No sé de qué problemas se hablan, yo solamente sé que afuera saben más cosas que nosotros. Cada vez que hemos fracasado, siempre salen a inventar cosas, pero esa es nuestra cultura. Nosotros sabemos lo que ha pasado y sabemos lo que hay dentro de ese grupo humano, el cariño y el respeto para cada uno de mis compañeros”, concluyó, dejando claro que el equipo permanece unido para afrontar los próximos retos del nuevo proceso rumbo al siguiente ciclo internacional.

Te puede interesar