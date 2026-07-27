El vestuario habla: Yerry Mina le da el sí al nuevo ciclo de Néstor Lorenzo

Yerry Mina, defensor central de la Selección Colombia, avaló la decisión de la Federación Colombia de Fútbol sobre renovar a Néstor Lorenzo.

Yerry Mina sobre Néstor Lorenzo en Colombia | Reuters/Anne-Marie Sorvin

La renovación de Néstor Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia sigue dando de que hablar. Bastante divida quedó la opinión en la comunidad futbolera del territorio ‘cafetero’. Periodista, aficionados y jugadores han mostrado sus sensaciones tras la extensión del contrato del entrenador argentino.

Algunos se expresan como una decisión necesaria para darle continuidad a un proceso que ha vuelto a poner a Colombia en el mapa del fútbol de selecciones. Sin embargo, en la otra parte hay quienes están convencidos que la ‘tricolor’ ya sacó todo el provecho del conocimiento del orientador ‘gaucho’.

Uno de los jugadores de la Selección Colombia que no le ha huido al tema es Yerry Mina. El defensor central, también muy discutido por su presencia casi que fija en las convocatorias a pesar de su nivel, se mostró bastante de acuerdo con la renovación de Néstor Lorenzo.

Las declaraciones de Yerry Mina sobre la renovación de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia

“Fue una buena elección. El profe ha venido con una identidad de juego importante. Clasificamos al Mundial, hicimos una buena presentación. En la Copa América llegamos a la final, no se dio el título pero estuvimos ahí” comenzó a expresar el actual jugador del Cagliari de Italia.

Para el zaguero que pasó por las filas del FC Barcelona, ha sido un proceso que está próximo a dar sus frutos. “Hemos venido creciendo, eso quiere decir que estamos haciendo algo bien y algo bien está haciendo el profe. Tenemos que seguir por ese camino que es de proceso”.

Por último, el vallecaucano de 31 años comparó el proceso de Colombia con el del actual subcampeón del mundo. “Si ven a la Selección de Argentina, antes de ganar la Copa América y el Mundial tuvo varias caídas. Hay que seguir creyendo, seguir apostando. Con el talento y el futuro que tenemos en nuestra Colombia estamos para cosas grandes”.

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