Néstor Lorenzo: “Cometimos muchos errores, pero son corregibles”

El entrenador argentino reconoció superioridad mexicana en el primer tiempo, destacó la presión del Tri y señaló errores corregibles tras el empate 1-1.

El estratega admitió superioridad de México | JAMIE SABAU / GETTY IMAGES VIA AFP

La Selección Mexicana dejó sensaciones positivas en el inicio de la etapa de Rafael Márquez. Después del empate 1-1 ante Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Néstor Lorenzo reconoció que el Tricolor fue superior durante el primer tiempo y destacó la presión ejercida por el conjunto mexicano, que complicó la salida de su equipo durante varios pasajes del encuentro.

Colombia se adelantó apenas al minuto nueve con un remate de cabeza de Luis Suárez tras un servicio de Richard Ríos, pero México respondió y generó oportunidades antes del descanso. Gilberto Mora apareció al minuto 62 para establecer el 1-1 definitivo, en su primer partido con el dorsal 10 de la selección mayor y en el debut de Márquez como seleccionador nacional.

Néstor Lorenzo reconoce el dominio de México

El entrenador de Colombia no ocultó los problemas que tuvo su selección para adaptarse al planteamiento mexicano durante los primeros 45 minutos. Lorenzo señaló que sus futbolistas llegaron tarde a las presiones y permitieron que México encontrara espacios entre líneas, situación que obligó al conjunto sudamericano a realizar ajustes después del descanso. “En el primer tiempo, México nos superó, llegábamos tarde a las presiones. Ya en el segundo tiempo, emparejamos. Ahora, conforme con la entrega. Los jugadores dieron lo mejor, más que fue un partido intenso. Cometimos muchos errores, pero son corregibles. El debut de los chicos que entraron estuvo bien y hay futuro”, declaró Lorenzo al término del encuentro.

La presión de México complicó a Colombia

Lorenzo profundizó en las razones por las que Colombia sufrió durante la primera mitad y señaló que la presión mexicana provocó pérdidas y dificultades para recuperar el balón. El técnico argentino destacó que México logró aprovechar los espacios entre líneas y ganar varias segundas jugadas, aunque consideró que su selección logró corregir parte de esos problemas durante el complemento. “Quedo conforme con la entrega, creo que los jugadores dieron lo mejor, fue un partido muy intenso. Cuando llegas tarde a las presiones y te ganan espacios entre líneas como pasó, la segunda pelota y todo se complica. Creo que cometimos muchos errores que son corregibles. La actitud del equipo fue buena y el debut de los chicos que entraron fue promisorio. Nos parece que hay futuro”.

El seleccionador colombiano también explicó que uno de los objetivos del descanso fue comprobar la capacidad de reacción del mismo equipo que había iniciado el encuentro. Lorenzo decidió mantener su estructura para observar si sus jugadores podían modificar el desarrollo del partido sin recurrir de inmediato a los cambios. “No quiero hacer nombres de uno u otro, mejor o peor. Creo que en general entraron bien. El desafío fue después de haber sentido que nos superaron en el primer tiempo, salir con el mismo equipo para emparejar las cosas, mejorando la manera, la forma del equipo y creo que eso se dio, el segundo tiempo fue muchísimo más parejo”.

Lorenzo señala los errores de Colombia ante el Tri

Más allá de la respuesta de su equipo durante la segunda mitad, Lorenzo identificó problemas tanto en la salida de balón como en la zona ofensiva. El entrenador colombiano consideró que la circulación fue lenta y eso permitió que México ejecutara con éxito su presión, una de las características que mostró el equipo de Márquez durante su primer partido al frente del Tricolor. “Cometimos errores a veces en la no finalización de la jugada, cuando pasábamos de tres cuartos en adelante y a veces en la salida, una salida muy lenta, y permitimos la presión de México, que lo hizo muy bien”.

Arias y Montero, entre los ajustes de Colombia

Lorenzo también explicó los diferentes movimientos realizados con Santiago Arias durante el encuentro. El futbolista colombiano ocupó distintas posiciones debido al avance constante de Jesús Gallardo por el costado mexicano. La intención del cuerpo técnico fue modificar su ubicación para contener las incorporaciones de México y encontrar mayor equilibrio en el mediocampo. “Arias es un jugador muy versátil. Empezó jugando como extremo derecho. Al ver que Gallardo se venía demasiado, ya lo sabíamos, lo pasamos a la izquierda. Después, en el segundo tiempo, jugó de volante”.

Finalmente, el entrenador se refirió a Álvaro Montero, quien tuvo intervenciones durante los momentos de mayor presión mexicana. “Montero es un jugador que viene muy bien de Boca, con muy buenas actuaciones, y sabemos lo que es, lo que puede dar. Cada vez que participó lo hizo muy bien, así que seguimos sumando partidos”. El empate dejó a ambos equipos con elementos por revisar en el inicio de la Fecha FIFA, mientras México abrió con igualdad el ciclo de Rafael Márquez después del Mundial de 2026.