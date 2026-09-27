Rafael Márquez responde sobre el futuro de Alexis Vega en el Tri: “Sé lo importante que puede ser para el grupo” 

El técnico de México habló sobre la posibilidad de que Vega deje la selección y explicó por qué decidió no convocarlo para esta Fecha FIFA

Rafael Márquez respondió a la posibilidad de que Alexis Vega se retire de la Selección Mexicana, después de que el atacante del Toluca revelara que analiza seriamente su continuidad con el Tricolor. El entrenador aseguró que no tenía conocimiento de una decisión definitiva, aunque dejó claro que considera al futbolista importante dentro del grupo.

“No tengo esa información, no sé si sea verídica. No tengo ni idea. Si hace falta, obviamente hablaré (con él)”, señaló Márquez después del empate de México ante Colombia en Baltimore, su primer partido al frente del combinado nacional.

Las declaraciones del técnico llegaron horas después de que el jugador de los Diablos hablara sobre su futuro internacional. Tras el partido ante Cruz Azul, encuentro en el que marcó un doblete explicó que después del Mundial quedó inconforme por la poca participación que tuvo y que durante los últimos días ha conversado con su esposa sobre la posibilidad de cerrar su etapa con la selección.

“Es una plática que tengo con mi esposa, una plática muy meditada, en la cual estoy viendo si sigo en la selección o no”, declaró Vega, quien adelantó que próximamente podría comunicar una decisión sobre su continuidad.

Vega, excluido por los problemas en la rodilla

El delantero no fue incluido en la convocatoria para esta Fecha FIFA y permaneció con Toluca. Su ausencia coincidió con un momento de buen rendimiento a nivel de clubes, algo que el propio seleccionador mexicano había reconocido desde la presentación de la lista.

Márquez explicó que el cuerpo técnico tomó en cuenta los problemas físicos que el futbolista ha arrastrado en una de sus rodillas y optó por darle un periodo de descanso.

“Está haciendo un gran torneo con Toluca, ya lo conozco y sé cómo es. Sé lo importante que puede ser para el grupo. Con esta condicionante que tenía decidimos darle descanso porque sabemos que lleva siempre un problema en su rodilla y obviamente lo queremos también cuidar”.

La ausencia de Vega abrió espacio para que Márquez observe otras variantes ofensivas durante esta concentración. Gilberto Mora, Hirving Lozano, Roberto Alvarado, Armando González, Germán Berterame e Isaías Violante fueron algunos de los jugadores utilizados ante Colombia en el inicio del nuevo proceso, mientras que nombres como Santiago Sandoval y Hugo Camberos se incorporarán al equipo para el partido ante Perú.

Vega acumula 54 partidos y siete goles con la Selección Mexicana desde su debut en 2019 y formó parte del proceso mundialista de 2026. Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre su continuidad, mientras Márquez mantiene abierta la puerta para conversar con el futbolista y volver a considerarlo dentro del Tricolor.